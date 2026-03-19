Лу Жанмоно спечели Световната купа по биатлон след шесто място в спринта в Осло

Французойката Лу Жанмоно спечели за пръв път в кариерата си Световната купа по биатлон. Тя направи това с шесто място в спринта в Осло - на същата писта, на която преди година загуби отличието за сметка на германката Франциска Пройс.

Сега обаче Жанмоно не остави нищо за последния момент и при оставащи още две състезания до края на уикенда и края на сезона вече е недостижима на върха с 1054 точки - с 216 пред втората Суви Минкинен от Финландия, която днес остана на 11-о място.

Победителка в спринта стана шведката Хана Йоберг. Без грешка в стрелбата тя измина състезателната дистанция от 7,5 километра за 20 минути и 20.4 секунди и записа 11-а победа в кариерата си. Втора на 5.3 секунди също с чиста стрелба остана Лиза Витоци от Италия, а трета е сестрата на Хана - Елвира Йоберг. Шведката също не допусна грешка с пушката, но остана на 20,1 секунди от Хана.

С по един пропуск в стрелбата четвърта, пета и шеста се класираха Жулия Симон от Франция, Ингрид Тандреволд от Норвегия и Жанмоно, като изоставането на новата носителка на Големи кристален глобус от победителката бе точно 52 секунди.

Българките нямаха особено успешен ден на трасето в комплекса Холменколен и най-предно класиране регистрира Валентина Димитрова. Без грешка в стрелбата, но с изоставане от 2:11.9 минути тя се нареди на 50-о място. Лора Христова е 53-та с два пропуска и изоставане от 2:16.6 минути. 18-годишната Райа Аджамова остана 92-ра с един пропуск, а с четири наказателни обиколки Мария Здравкова се класира 102-ра.

В събота е преследването на 10 километра, в което от българките ще участват само Димитрова и Христова, а в неделя е масовият старт на 2,5 километра.

Малкия кристален глобус в спринта също е притежание за Лу Жанмоно, която завърши с 421 точки. Втора с 345 е Хана Йоберг, а трета с 323 е Лиза Витоци. От българките най-предно класиране в тази дисциплина има Милена Тодорова, която днес не стартира. Тя е 43-та с 54 точки.