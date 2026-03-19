Лу Жанмоно спечели Световната купа по биатлон след шесто място в спринта в Осло

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Валентина Димитрова се класира най-напред в Норвегия от българките.

Лу Жанмоно
Снимка: БТА
Французойката Лу Жанмоно спечели за пръв път в кариерата си Световната купа по биатлон. Тя направи това с шесто място в спринта в Осло - на същата писта, на която преди година загуби отличието за сметка на германката Франциска Пройс.

Сега обаче Жанмоно не остави нищо за последния момент и при оставащи още две състезания до края на уикенда и края на сезона вече е недостижима на върха с 1054 точки - с 216 пред втората Суви Минкинен от Финландия, която днес остана на 11-о място.

Победителка в спринта стана шведката Хана Йоберг. Без грешка в стрелбата тя измина състезателната дистанция от 7,5 километра за 20 минути и 20.4 секунди и записа 11-а победа в кариерата си. Втора на 5.3 секунди също с чиста стрелба остана Лиза Витоци от Италия, а трета е сестрата на Хана - Елвира Йоберг. Шведката също не допусна грешка с пушката, но остана на 20,1 секунди от Хана.

С по един пропуск в стрелбата четвърта, пета и шеста се класираха Жулия Симон от Франция, Ингрид Тандреволд от Норвегия и Жанмоно, като изоставането на новата носителка на Големи кристален глобус от победителката бе точно 52 секунди.

Българките нямаха особено успешен ден на трасето в комплекса Холменколен и най-предно класиране регистрира Валентина Димитрова. Без грешка в стрелбата, но с изоставане от 2:11.9 минути тя се нареди на 50-о място. Лора Христова е 53-та с два пропуска и изоставане от 2:16.6 минути. 18-годишната Райа Аджамова остана 92-ра с един пропуск, а с четири наказателни обиколки Мария Здравкова се класира 102-ра.

В събота е преследването на 10 километра, в което от българките ще участват само Димитрова и Христова, а в неделя е масовият старт на 2,5 километра.

Малкия кристален глобус в спринта също е притежание за Лу Жанмоно, която завърши с 421 точки. Втора с 345 е Хана Йоберг, а трета с 323 е Лиза Витоци. От българките най-предно класиране в тази дисциплина има Милена Тодорова, която днес не стартира. Тя е 43-та с 54 точки.

#Световна купа по биатлон 2025/2026 #Лу Жанмоно

Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
1
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Как да реагираме, ако открием живак в дома си?
2
Как да реагираме, ако открием живак в дома си?
Оставката на Стефка Костадинова: Не е подала пълен набор от документи, за да напусне БОК
3
Оставката на Стефка Костадинова: Не е подала пълен набор от...
Почина легендарният синоптик Минчо Празников
4
Почина легендарният синоптик Минчо Празников
Удари по енергийна инфраструктура в Иран и Катар
5
Удари по енергийна инфраструктура в Иран и Катар
Посрещаме астрономическата пролет със сняг
6
Посрещаме астрономическата пролет със сняг

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от институциите
3
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
4
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Емил Дечев пред парламента: Манипулации са твърденията за уволнения и натиск в МВР
5
Емил Дечев пред парламента: Манипулации са твърденията за уволнения...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
6
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...

Още от: Зимни

Лора Христова в късометражен филм пред света: Искам да остана здраво стъпила на земята
Лора Христова в късометражен филм пред света: Искам да остана здраво стъпила на земята
Състезанието Витоша X-Lines отбеляза своето десето издание Състезанието Витоша X-Lines отбеляза своето десето издание
Далас победи Колорадо в дербито на върха в Западната конференция в НХЛ Далас победи Колорадо в дербито на върха в Западната конференция в НХЛ
Лилехамер е домакин на финалите за Световната купа - гледайте спускането за мъже в събота по БНТ 3 Лилехамер е домакин на финалите за Световната купа - гледайте спускането за мъже в събота по БНТ 3
Марко Одермат на старт в супергиганския слалом в Лилехамер, зрелището по БНТ 3 е гарантирано Марко Одермат на старт в супергиганския слалом в Лилехамер, зрелището по БНТ 3 е гарантирано
На живо от Винтерберг: Проследете битката за отличията в паралелния слалом в събота по БНТ 3 На живо от Винтерберг: Проследете битката за отличията в паралелния слалом в събота по БНТ 3
Почина легендарният синоптик Минчо Празников
Почина легендарният синоптик Минчо Празников
Приоритетите на "Прогресивна България": Румен Радев представи мерки за ускорено развитие на страната Приоритетите на "Прогресивна България": Румен Радев представи мерки за ускорено развитие на страната
Последен работен ден на Народното събрание – какво свършиха депутатите в 51-вия парламент Последен работен ден на Народното събрание – какво свършиха депутатите в 51-вия парламент
В Благоевградско са регистрирани хиляди северномакедонци с български паспорти В Благоевградско са регистрирани хиляди северномакедонци с български паспорти
Нова формула за парното: От 1 май в сметките ще има данни за...
Без дебати: По-строги наказания за сексуални посегателства над деца
Оставиха в ареста мъжа, нападнал жена с нож в Бургас
След скока на енергийните цени: Шест държави в готовност да...
