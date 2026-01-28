Лудогорец даде под наем Емерсон на Ботев Пловдив

Бразилският футболист ще играе при "канарчетата" до края на сезона.
Лудогорец и Ботев Пловдив финализираха успешно преговорите по сделка за отдаването под наем на крилото Емерсон Родригес, съобщиха от разградския клуб.
Бразилският футболист ще играе за „жълто-черните“ до лятото на 2026 година.
Емерсон се присъедини към Лудогорец преди точно една година, когато беше привлечен от бразилския гранд Васко да Гама. Преди това играе за Интер Маями, където е бил съотборник с Лионел Меси.
Емерсон Родригес ще играе с №10 в новия си клуб.