ИЗВЕСТИЯ

Лудогорец е на крачка от ново офанзивно попълнение от Швеция

Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Амор Лаюни вече е в България за медицински прегледи, Лудогорец води разговори и за бъдещето на Матиас Тисера

Лудогорец е на крачка от ново офанзивно попълнение от Швеция
Шведският Хекен Гьотеборг е постигнал договорка за продажбата на атакуващия футболист Амор Лаюни на българския шампион Лудогорец. Играчът вече се намира в България, където трябва да премине медицински прегледи преди финализирането на личния си договор, съобщава шведското издание „Спортбладет“.

33-годишният Лаюни може да действа както по десния фланг, така и в центъра на атаката. Високият 191 сантиметра футболист е национал на Тунис, за който има 15 мача и два гола, като последното му участие е от декември 2025 година в турнира за Арабската купа. Според информацията трансферната сума възлиза на близо четири милиона шведски крони (около 374 хиляди евро).

Междувременно в Разград продължават разговорите с аржентинския Институто де Кордоба за евентуален трансфер на нападателя Матиас Тисера. Двете страни засега не са постигнали споразумение, но контактите остават активни. Договорът на Тисера с Лудогорец изтича през юни, а до началото на март има време за развитие на преговорите.

До края на 2025 година аржентинецът игра под наем в Уракан, след като бе привлечен в Разград през 2022 година от Платенсе.

#ИФК Гьотеборг #ПФК Лудогорец

