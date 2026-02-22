БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Александър Александров: Червеният картон на Траоре ни промени плановете

Спорт
ЦСКА 1948 допусна втора поредно поражение в Първа лига.

Треньорът на ЦСКА 1948 сподели след поражението с 1:3 у дома от Левски, че червеният картон, който получи Траоре в края на първото полувреме е повлиял за крайния изход. Домакините поведоха в резултата рано, но след като останаха в намален състав допуснаха пълен обрат.

"Изиграхме добро първо полувреме, но червеният картон ни промени плановете. Вкарахме ранен гол, направихме още две или три по-добри атаки, но се стигна до излишен фаул и излишен жълт картон. Това промени мача, начина на игра, схемите и смених футболисти. Имаме доста опитен отбор и не трябва да стават такива грешки. Ще работим, ще коментираме, но на моменти се получаваше много добре. Бих казал, че допуснахме детинска грешка за излишен червен картон", каза Александров.

"След гола искахме да изкараме играта по-напред и в последните десет минути пресирахме високо, защото няма значение с колко ще паднеш. Опитахме, но не ни стигнаха силите. Вярвам, че можем повече и че ще влезем в ритъм. Още другата седмица ще направим всичко възможно, за да вземем три точки (срещу Славия - бел.авт.)", добави младият наставник.

