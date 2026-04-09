Лудогорец и Черно море поделиха точките след нулево равенство в Разград

Шампионите пропуснаха да скъсят разликата с лидера в класирането Левски.
Срещата между Лудогорец и Черно море от 29-ия кръг на Първа лига завърши при нулево равенство. Макар шампионите да бяха по-активни в преден план, те не успяха да материализират офанзивната си игра.
И двата точни изстрела през първото полувреме на стадион "Хювефарма Арена" в Разград бяха на сметката на домакините. Кристиан Томов изби удари на Ивайло Чочев и Петър Станич.
След почивката дойде и първият точен шут за варненци. Хендрик Бонман улови изстрел на Хорхе Падия. Вратарят се поздрави със суха мрежа, след като отрази нов изстелн на Хорхе Падия и шут извън наказателното поле на Димитър Тонев.
Лудогорец остава на второто място в класирането с актив от 60 точки. Черно море заема 6-ата позиция в подреждането с 44 пункта.