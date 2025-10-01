Лудогорец очаква пълен стадион срещу Бетис

От ръководството на Лудогорец обявиха мерките за сигурност преди домакинския двубой с Бетис от втория кръг на основната фаза на Лига Европа. От клуба заявиха, че очакват пълен стадион за срещата.

"ПФК Лудогорец уведомява всички фенове, които ще гледат на живо мача от II кръг на основната фаза в Лига Европа срещу испанския Реал Бетис в четвъртък (2 октомври) от 19:45 часа, че в същия ден стадион „Хювефарма Арена“ ще отвори врати в 17:45 часа.

С оглед очаквания пълен капацитет на стадиона клубът призовава всички привърженици да пристигнат по-рано и да заемат местата си своевременно. Молим за стриктно спазване на правилата, за да се избегне струпване по входовете и пътеките. Напомняме, че използването на чадъри на стадиона е забранено. При влошени метеорологични условия ПФК Лудогорец е осигурил допълнителни дъждобрани, с които може да се снабдите в кетъринг зоните", съобщиха от клуба.