Лудогорец получава нов шанс да намали аванса на Левски

Лудогорец получава нов шанс да намали преднината на Левски на върха в класирането на Първа лига, след като „сините“ допуснаха ЦСКА да изравни в последната минута на Вечното дерби.

Ако шампионите победят в Кърджали Арда в сряда, 15 април, авансът на Левски ще намалее от 10 на 7 точки и това ще постави столичани под сериозно напрежение в оставащите 6 мача до края на кампанията. Арда обаче има своите аргументи да не се предава в предстоящия двубой.

Тимът на Александър Тунчев иска да играе отново бараж за Европа, както го направи преди година, когато изхвърли ЦСКА от турнирите. За да повтори това, успех или поне равенство срещу Лудогорец са почти задължителни. Арда е много неудобен съперник за шампионите. През есента именно „небесносините“ победиха „орлите“ в Разград.

В другия мач от кръга в сряда, Черно море приема ЦСКА 1948 в много интересен сблъсък. Варненци се намират в криза и в последните три мача нямат победа. Но пък равенството 0:0 срещу Лудогорец показва, че отборът на Илиан Илиев няма никакво намерение да се предава и ще бори до последно с Локо Пд и Арда за петото място.

ЦСКА 1948 пък иска да си осигури място в Европа и това минава през победа във Варна. Ако спечелят трите точки на „Тича“, играчите от Бистрица ще влязат във финалната четворка с преднина от три точки пред основния си конкурент за третото място в класирането – ЦСКА.