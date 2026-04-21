Лудогорец посреща ЦСКА в първи епизод от полуфиналните битки за Купата на България

от БНТ , Източник: БГНЕС
Срещата на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград е днес от 19:00 часа.

С двубоя между Лудогорец и ЦСКА ще бъдат открити полуфиналните битки в турнира за Купата на България. Срещата на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград е днес от 19:00 часа.

Носителят на трофея се класира за последните четири, след като елиминира лидера в Първа лига Левски след 1:0 на собствен терен. Съперникът им от своя страна се справи с ЦСКА 1948 след успех с 2:0 на Националния стадион.

Лудогорец на Пер-Матиас Хьогмо ще обърне повече внимание на Купата, след като изостана с десет точки от Левски в първенството преди плейофната фаза. Разградчани са разклатени в последно време, като не победиха последователно Черно море (0:0) и отстъпиха на Арда с 0:1 в Кърджали.

ЦСКА, воден от Христо Янев, пък загря за първия от двата сблъсъка със „зелените“ с равенство 1:1 с Левски в поредно издание на Вечното дерби. „Армейците“ изравниха в самия край чрез резервата Леандро Годой и също ще впрегнат всички сили да триумфират с купата, тъй като тя им дава пряк път към Европа.

Двата отбора играха наскоро един срещу друг, но за първенство. На 14 март Лудогорец победи с 3:0 в Разград, но тогава ЦСКА стартира по-силно и можеше да е повел в резултата, преди хегемонът да нанесе два удара до почивката с убийствена ефективност.

Тук картината ще е различна, тъй като крайният победител се определя в два мача, а головете на чужд терен не важат. Реваншът на Националния стадион ще се играе в сряда, 29 април, от 19:00 часа. Любопитно е, че между двата полуфинала с Лудогорец, ЦСКА ги чака още едно дерби с Левски на 25 април, а след реванша с Лудогорец на 29 април, посреща разградчани и за първенство на 3 май.

#Купа на България по футбол 2025/26

