Росен Божилов и Пиза допуснаха обрат срещу Дженоа

Росен Божилов и Пиза инкасираха четвърта поредна загуба в Серия А. На свой терен българинът и неговите съотборници допуснаха поражение от Дженоа с 1:2 в мач от 33-ия кръг.

Българският национал попадна в групата за мача, но остана на резервната скамейка през целия двубой.

Отборът от Града с наклонената кула излезе напред в резултата чрез Симоне Канестрели в 19-ата минута, но четири преди края на първата част Джеф Ехатор изравни за „грифоните“ от Генуа.

Но точно преди да стане 1:1 Самуеле Ангори, чийто изстрел с глава стана причина за отбита топка и добавка на Канестрели, можеше да направи 2:0. Останал сам срещу вратаря Джъстин Бейлоу обаче не успя да вкара, след което гостите изравниха.

Момчетата на Даниеле Де Роси започнаха второто полувреме, оказвайки огромен натиск върху домакините, като Лоренцо Коломбо едва не вкара. Но в 55-ата минута авторът на попадението за Пиза Канестрели пипна топката с ръка в собственото си наказателно поле, което означаваше дузпа. Коломбо я вкара за 1:2, а малко по-късно можеше да направи и 3:1. Хърватският вратар на домакините обаче Адриан Шемпер спаси майсторски.

Пиза има едва една победа в последните си 22 мача и общо две през цялото първенство, а заедно с Верона държат последните две места, изоставайки на 10 точки от намиращия се в спасителната зона Кремонезе. Дженоа с третия си успех в последните пет мача и се класира за момента 13-и с 39 точки.