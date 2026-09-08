Лудогорец привлече национали на Тунис и Босна и Херцеговина

Лудогорец обяви привличането на национали на Тунис и Босна и Херцеговина.

Босненският национал Амир Хаджиахметович е на 29 години и се присъединява към шампионите след силен период в английския футбол, където през последния сезон защитава цветовете на Хъл Сити. Халфът мина успешно медицинските изследвания и фитнестестовете, като междувременно договори условията си с 14-кратните шампиони.

Полузащитникът е футболист с богат международен опит и впечатляваща визитка. Роденият в Дания халф бе част от състава на Босна и Херцеговина на Мондиал 2026, като игра в двубоя срещу Швейцария. С представянето си през последните години той затвърди репутацията си на един от най-качествените полузащитници на своята страна.

През сезон 2025/26 Амир Хаджиахметович игра под наем в Хъл Сити, като записа 39 мача. Именно с екипа на английския клуб той бе сред важните фигури в състава, който постигна историческата си цел и спечели промоция за Висшата лига.

Преди да премине в Хъл Хаджиахметович носи екипа на турския гранд Бешикташ, където между 2023 и 2026 г. записва 60 мача. През сезон 2024/25 полузащитникът играе под наем в Ризеспор.

Кариерата му започва в Босна и Херцеговина с Железничар (Сараево), след което прекарва цели седем сезона в Коняспор. За турския клуб Хаджиахметович записва впечатляващите 199 мача и 17 гола, превръщайки се във важна фигура в полузащитата.

С екипа на Бешикташ Хаджиахметович печели два пъти Купата на Турция и два пъти Суперкупата на Турция.

На международно ниво новото попълнение на Лудогорец има 37 мача за националния отбор на Босна и Херцеговина.

“Започва нова глава в моята кариера и не бих могъл да бъда по-развълнуван да нося екипа с цветовете на Лудогорец. Готов съм да дам всичко от себе си още от първия ден”, заяви Амир Хаджиахметович, който предпочете Лудогорец пред редица европейски отбори.

Второто попълнение на разградчани е тунизийският национал с нидерландски паспорт Омар Рекик, който изигра два мача по 90 минути и отбеляза гол срещу Швеция на Мондиал 2026. 24-годишният централен защитник премина успешно медицинските изследвания и фитнестестовете и вече е част от състава на 14-кратните шампиони. Рекик ще се присъедини към тренировъчния процес на Лудогорец в сряда, когато ще направи първа тренировка с “орлите”.

Омар Рекик е роден на 20 декември 2001 г. в Хелмонд, Нидерландия. Високият 188 сантиметра защитник е преминал през сериозни футболни школи като Фейенорд, Манчестър Сити, ПСВ Айндховен, Олимпик Марсилия, Херта и Арсенал. Именно в Арсенал Рекик стига до професионалния футбол, а след това трупа опит с екипите на Спарта Ротердам и Уигън. За Уигън той записва 25 мача през сезон 2023/24. През 2024 г. е част от швейцарския Сервет, а през последния сезон защитава цветовете на словенския Марибор.

За националния отбор на Тунис Омар Рекик има общо осем мача с един гол.

„Много съм щастлив, че ще продължа кариерата си в Лудогорец. Нямам търпение да се срещна с новите ми съотборници и да започна тренировки”, заяви Омар Рекик.

Централният защитник е седмото ново попълнение Лудогорец след Михаил Полендаков, Натан Фернандес, Хосам Абделмагид, Иво Гърбич, Иван Желизко и Амир Хаджиахметович.

С трансфера на Омар Рекик Лудогорец събира четирима футболисти, играли на Мондиал 2026 - тунизиецът, Амир Хаджиахметович, Хосам Абделмагид и Дерой Дуарте, който отбеляза гол срещу Аржентина.

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