Лудогорец се разделя с Руи Мота

Ръководството на Лудогорец води преговори с Руи Мота и неговия екип за прекратяване на договорите им. В утрешния двубой за Купата на България срещу Черноморец (Бургас), шампионите ще бъдат водени от треньора на втория отбор Тодор Живондов, съобщиха от клуба.

"Лудогорец съобщава, че старши треньорът на втория отбор Тодор Живондов ще води представителния тим в мача от турнира за Купата на България срещу Черноморец (Бургас), който ще се играе утре от 13:30 ч. в Несебър.

Ръководството на клуба информира, че се водят преговори с Руи Мота и неговия екип за прекратяване на договорите им. Причината са неубедителните резултати и представяне на отбора през последните месеци, които не отговарят на високите стандарти, наложени в Лудогорец през годините.

Клубът ще информира своевременно за всички последващи решения, свързани със спортно-техническото ръководство на първия отбор", написа от клуба на официалния си сайт.