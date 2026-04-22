Пластмасова инвазия - невидимата заплаха в Дунав (ЧАСТ I)
Президентът Йотова за оставката на Сарафов: За мен това е...
Ваня Стефанова ще бъде новият и.ф. главен прокурор
Първи коментар на Киев след победата на Радев: Украйна се...
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много...
Тръмп удължи примирието с Иран
ИЗВЪНРЕДНО
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка. Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор.

Лудогорец: Ще се борим на всички фронтове до край

Ръководството на Лудогорец увери, че отборът е готов за финалната част от сезона.

Ръководството на Лудогорец излезе с обръщение към своите фенове след загубата от ЦСКА с 1:2 в първия полуфинален мач за Купата на България.

От разградския клуб увериха, че отборът "има опитен треньорски щаб и шампионско ДНК и със сигурност ще се съвземе, и ще се върне на пътя на победите". От клуба призоваха своите фенове за подкрепа в този тежък момент за клуба и добавиха, че "в моменти на болка се ражда истинската любов."

"Орлите" признават, че 15-ата титла изглежда трудно постижима, но ще се борят докрай на всички фронтове.

Изявлението на клуба:

"Скъпи лудогорци, в годината, в която любимият ни отбор направи запомнящи се мачове в евротурнирите, се озовахме в тежка ситуация, която малцина от вас са очаквали. А в много хора дори битуваше мнението, че едва ли не сме абонирани за успеха. Ние, работещите хора в Лудогорец, обаче, знаем колко труд и нерви са ни коствали през годините 14-те поредни титли, четирите купи и деветте суперкупи. И нищо не сме получавали даром. Но в спорта и частност футбола и най-добрите имат тежките си моменти. Очевидно е, че и Лудогорец не е имунизиран срещу спадове във формата. Причините за това са много, но анализите ще ги оставим за края на сезона.

Към днешна дата 15-ата поредна титла изглежда трудно постижима и това дава повод на любителите на конспиративните теории да чертаят какви ли не смехотворни схеми и апокалиптични сценарии. Ние няма да се крием зад тях, а още по-малко ще ги опровергаваме. Но ще се опитаме да коригираме грешките и ще се борим на всички фронтове до край.
Любимият ви отбор има опитен треньорски щаб и шампионско ДНК и със сигурност ще се съвземе, и ще се върне на пътя на победите. Но сега, повече от всякога, се нуждаем от вашата подкрепа и вяра. Тези момчета заслужават да бъдем зад тях не само, когато побеждават отбори от топ 5 първенствата на Европа, но и когато страдат на терена. В моменти на болка се ражда истинската любов.

Още тази събота ви очакваме на „Хювефарма Арена“.

Лудогорец – най-доброто предстои!

Свързани статии:

ЦСКА удари Лудогорец в края и взе аванс преди реванша
ЦСКА удари Лудогорец в края и взе аванс преди реванша
Столичани се наложиха с 2:1 след късни голове на Питас и Годой.
Чете се за: 03:10 мин.
#Лудогорец

Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)
1
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при...
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
2
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона 2026“
3
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона...
Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор
4
Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен...
Президентът Йотова: В сряда или четвъртък следващата седмица ще бъде свикан парламентът
5
Президентът Йотова: В сряда или четвъртък следващата седмица ще...
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
6
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Почина композиторът Кирил Икономов
5
Почина композиторът Кирил Икономов
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
6
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?

Още от: Футбол

Неманя Видич: Имам прекрасни спомени с Димитър Бербатов
Неманя Видич: Имам прекрасни спомени с Димитър Бербатов
Серхий Ребров повече няма да бъде начело на украинския национален отбор по футбол Серхий Ребров повече няма да бъде начело на украинския национален отбор по футбол
Чете се за: 01:05 мин.
Джуд Белингам придоби миноритарен дял от отбора по крикет Бирмингам Феникс Джуд Белингам придоби миноритарен дял от отбора по крикет Бирмингам Феникс
Чете се за: 01:22 мин.
Полицията в Разград е задържала фенове на ЦСКА след скандал с привърженици на Лудогорец Полицията в Разград е задържала фенове на ЦСКА след скандал с привърженици на Лудогорец
Чете се за: 01:52 мин.
Рафаел Маркес ще застане начело на Мексико след Мондиал 2026 Рафаел Маркес ще застане начело на Мексико след Мондиал 2026
Чете се за: 02:37 мин.
За първи път от 1998 година насам: Отборът на Ланс ще играе на финала за Купата на Франция За първи път от 1998 година насам: Отборът на Ланс ще играе на финала за Купата на Франция
Чете се за: 01:20 мин.

Пластмасова инвазия - невидимата заплаха в Дунав (ЧАСТ I)
Пластмасова инвазия - невидимата заплаха в Дунав (ЧАСТ I)
Чете се за: 24:37 мин.
У нас
Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Президентът Йотова за оставката на Сарафов: За мен това е необходима, но първа стъпка Президентът Йотова за оставката на Сарафов: За мен това е необходима, но първа стъпка
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Задържаха за 24 часа двамата шофьори на преобърналия се автобус край Малко Търново Задържаха за 24 часа двамата шофьори на преобърналия се автобус край Малко Търново
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Премиерите на Италия и Гърция поздравиха Румен Радев за изборната...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
СОС реши да бъде сменено ръководството на Четвърта МБАЛ и да се...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Руски нефт потече към Унгария и Словакия
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Тръмп за примирието с Иран: Те просто се опитват да „запазят...
Чете се за: 03:40 мин.
По света
