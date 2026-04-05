Лудогорец спечели домакинството си на ЦСКА 1948 и скъси разликата с Левски

Лудогорец победи ЦСКА 1948 с 3:0 в мач от 28-ия кръг на Първа лига. Шампионът на България скъси разликата с лидера Левски на 7 точки, след като по-рано днес "сините" не успяха да победят новака Добруджа.

Първият точен удар на стадион "Хювефарма Арена" в Разград бе на сметката на гостите. В 25-ата минута Хендрик Бонман улови изстрел по земя извън наказателното поле на Брайън Габриел Собреро.

Следващият точен изстрел в двубоя се превърна в гол. В края на първата част домакините получиха дузпа след намесата на ВАР за нарушение на Петър Витанов срещу Йоел Андерсон. Квадво Дуа се разписа от бялата точка.

След почивката дойде и вторият точен изстрел за шампионите, който също се превърна в гол. Ивайло Чочев овладя подаване в пеналтерията на Антон Недялков. Макар да бе с гръб към вратата, полузащитникът се завъртя на 90 градуса и удвои преднината на разградчани. Халфът отказа да отпразнува попадението във вратата на бившия си клуб.

В края на срещата Петър Станич подпечата успеха на тима си с трети гол. Сърбинът стреля от движение след пас по земя в наказателното поле на Йоел Андерсон.

Лудогорец остава на второто място в класирането с актив от 59 пункта. ЦСКА 1948 заема 3-ата позиция в подреждането с 53 точки.