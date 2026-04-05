Лудогорец спечели домакинството си на ЦСКА 1948 и скъси разликата с Левски

Милен Костов от Милен Костов
Чете се за: 01:45 мин.
Класическа победа за шампиона на България.

Лудогорец
Лудогорец победи ЦСКА 1948 с 3:0 в мач от 28-ия кръг на Първа лига. Шампионът на България скъси разликата с лидера Левски на 7 точки, след като по-рано днес "сините" не успяха да победят новака Добруджа.

Първият точен удар на стадион "Хювефарма Арена" в Разград бе на сметката на гостите. В 25-ата минута Хендрик Бонман улови изстрел по земя извън наказателното поле на Брайън Габриел Собреро.

Следващият точен изстрел в двубоя се превърна в гол. В края на първата част домакините получиха дузпа след намесата на ВАР за нарушение на Петър Витанов срещу Йоел Андерсон. Квадво Дуа се разписа от бялата точка.

След почивката дойде и вторият точен изстрел за шампионите, който също се превърна в гол. Ивайло Чочев овладя подаване в пеналтерията на Антон Недялков. Макар да бе с гръб към вратата, полузащитникът се завъртя на 90 градуса и удвои преднината на разградчани. Халфът отказа да отпразнува попадението във вратата на бившия си клуб.

В края на срещата Петър Станич подпечата успеха на тима си с трети гол. Сърбинът стреля от движение след пас по земя в наказателното поле на Йоел Андерсон.

Лудогорец остава на второто място в класирането с актив от 59 пункта. ЦСКА 1948 заема 3-ата позиция в подреждането с 53 точки.

Свързани статии:

Първа лига: Лудогорец - ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: Лудогорец - ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ)
Лудогорец спечели домакинството си на ЦСКА 1948 и скъси разликата с...
#Първа лига 2025/2026 #Лудогорец #ЦСКА 1948

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
4
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
5
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...
Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за откриването на новия дом на ЦСКА
6
Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: Футбол

Интер се върна на победния път с убедителен успех над Рома
Интер се върна на победния път с убедителен успех над Рома
Лийдс ще срещне Челси в първия полуфинал за ФА Къп Лийдс ще срещне Челси в първия полуфинал за ФА Къп
Чете се за: 00:25 мин.
Лийдс е полуфиналист за ФА Къп след успех с дузпи над Уест Хем Лийдс е полуфиналист за ФА Къп след успех с дузпи над Уест Хем
Чете се за: 02:05 мин.
Първа лига: Лудогорец - ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Лудогорец - ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ)
Селта Виго обърна Валенсия в зрелищен мач Селта Виго обърна Валенсия в зрелищен мач
Чете се за: 00:52 мин.
Хулио Веласкес: Почти невъзможно бе да играем футбол на този терен Хулио Веласкес: Почти невъзможно бе да играем футбол на този терен
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се...
Чете се за: 10:25 мин.
У нас
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:05 мин.
По света
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на рекордно разстояние от Земята "Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на рекордно разстояние от Земята
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Подготовката за вота: ЦИК назначава секционните избирателни комисии...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Католиците у нас празнуват Великден
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
