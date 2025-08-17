БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Лудогорец загуби първи точки в първенството

Шампионите не успяха да победят Локомотив София у дома в мач от петия кръг.

Лудогорец – Локомотив София
Снимка: Startphoto.bg
Шампионът на България Лудогорец не успя да победи у дома Локомотив София, като двата отбора завършиха наравно 0:0 в среща от петия кръг на първенството. Това означава, че по-късно тази вечер разградчани могат да загубят лидерската си позиция в класирането, ако Левски победи във Враца Ботев.

Двубоят започна на ниско темпо, а Антон Недялков и Ерик Биле опитаха да открият резултата, но не затрудниха Серджио Падт. В 27-ата минута Идан Нихмиас направи подари топката на нападателя на гостите Спас Делев, но той не се възползва от ситуацията и Падт спаси вратата си от попадение.

Последваха силни минути за шампионите, които не успяха да създадат опасни възможности пред вратата, пазена от Мартин Величков. Домакините бяха близо до гола в 53-ата минута, когато Петър Станич принуди Великов да се намесва решително.

Първата сериозна голова възможност за Лудогорец дойде в 54-ата минута, при която Петър Станич стреля от упор, но Мартин Величков спаси. Две минути по-късно „орлите“ направиха добра атака, при която Станислав Иванов центрира, но Ивайло Чочев не успя да уцели вратата.

След близо час игра гредата спаси Локомотив от попадение. Ерик Биле стреля с глава, а кълбото се отби в страничния стълб. В 64-ата минута столичани можеха да изненадат Лудогорец, но ударът на Луан Аугусто беше блокиран.

В 79-ата минута удар на Ерик Маркус отново срещна гредата на вратата на Локомотив. До края на срещата натискът на домакините не даде резултат и Лудогорец за първи път този сезон загуби точки.

Първа лига: Лудогорец – Локомотив София (ГАЛЕРИЯ)

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Локомотив София #ПФК Лудогорец

