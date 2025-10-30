Лудогорец започва защитата на трофея си от турнира за Купата на България с гостуване на Черноморец

Лудогорец започва защитата на трофея си от турнира за Купата на България с гостуване в Бургас на местния Черноморец днес от 13:30 часа.

Преди броени дни “орлите” загубиха дербито на върха от ЦСКА 1948 с 4:5, като реализираха три попадения в заключителните минути на срещата. Дори имаха реален шанс да стигнат до изравняване.

Разградчани изостават с девет точки от лидера в Първа лига – Левски, но имат мач по-малко. Въпреки това, главата на треньора Руи Мота на практика падна. В момента се водят преговори за прекратяване на договора му, а срещу Черноморец отборът, чието самочувствие е доста смачкано, ще бъде воден от треньора на дубъла Тодор Живондов.

Миналия сезон "зелените" вдигнаха отличието след триумф на финала срещу ЦСКА.

В последния 1/8-финал Янтра посреща ЦСКА 1948 от 16:30. "Червените" показаха в понеделник, че изобщо не се шегуват, след като повалиха Лудогорец в Бистрица.

Домакините ще са надъхани. Като всеки втородивизионен тим, тимът на Янтра ще е силно амбициран да разстрои темпото на втория в класирането в Първа лига.

Двубоят няма да е лесен за гостите, които като нищо и малко ще го подценят, а и навярно ще пуснат някои резерви на терена.