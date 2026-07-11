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Луис де ла Фуенте: Вярваме, че можем да победим Франция

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Спорт
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За мен е чест да водя такъв колектив, заяви селекционерът на Испания.

Луис де ла Фуенте: Вярваме, че можем да победим Франция
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Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте говори след победата с 2:1 над Белгия на четвъртфиналите на Световното първенство по футбол.

Всичко се дължи на характера на този отбор. За мен е чест да водя такъв колектив, който е толкова отдаден и постоянно се стреми да се подобрява.

Справедливо е да вярваме, че можем да победим Франция. Ще работим усилено за това. Ние сме единственият отбор, който успя да победи Франция два пъти. Очаква ни сблъсък между два велики национални отбора“, заяви Де Ла Фуенте.

Микел Мерино притежава много качества. Той пасва перфектно към системата ни на игра. Знам, че когато и да имам нужда от него, той ще е насреща", каза още Де ла Фуенте.

"Ла Роха" се класира за полуфинал на световни финали едва за трети път в своята история и за първи път от 2010 г. насам, когато спечели титлата.

Сблъсъкът между Испания и Франция ще се състои на 14 юли.

#Национален отбор на Испания по футбол #Мондиал 2026 #Луис де ла Фуенте

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