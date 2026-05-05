Луис Енрике: Един гол аванс не означава нищо във футбола

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике заяви, че неговият отбор трябва да подходи максимално концентрирано в реванша срещу Байерн Мюнхен от полуфиналите в Шампионската лига, въпреки минималния аванс от първата среща. Двубоят на "Парк де Пренс" завърши 5:4 в полза на парижани

"Когато играеш срещу такъв съперник, трябва да си на най-високо ниво. Имаме преднина от един гол, но това не означава нищо във футбола“, коментира испанският специалист на пресконференцията преди двубоя.

Енрике определи баварците като най-силния отбор, срещу който ПСЖ се е изправял този сезон, и подчерта, че именно подобни мачове са най-голямото предизвикателство за неговите футболисти.

"Възхищаваме се на Байерн, но това ни мотивира да бъдем още по-добри. Искаме да покажем най-доброто от себе си и да се класираме за финала“, добави той.

Наставникът обърна внимание и на атмосферата на "Алианц Арена“, където парижани вече имат отлични спомени.

"Този стадион ни носи страхотни емоции, тук спечелихме първата си Шампионска лига. Но сега ни чака ново предизвикателство и трябва да дадем още повече“, каза Енрике.

Испанецът акцентира и върху ролята на привържениците, които ще подкрепят отбора в Мюнхен.