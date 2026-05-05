Венсан Компани: Вярваме в себе си и знаем, че можем да победим ПСЖ

Старши треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани демонстрира увереност преди реванша срещу Пари Сен Жермен от полуфиналите в Шампионската лига. Германският тим ще се опита да навакса пасива си след зрелищното 4:5 в първата среща във Франция.

Белгийският специалист призна, че съперникът има своите предимства, но подчерта, че баварците са способни да стигнат до крайния успех.

"ПСЖ е един от най-силните отбори в Европа през последните години. Те имат отличен треньор и са по-млади, което им дава предимство. Уважаваме ги и знаем, че ще бъде много трудно, но вярваме в себе си и сме убедени, че можем да ги победим“, заяви Компани на пресконференцията преди двубоя.

Наставникът на Байерн не бе на резервната скамейка в първия мач заради наказание, но сега ще води тима си в решителния сблъсък. Той подчерта, че контролът върху емоциите ще бъде ключов фактор.

"Спокойствието ще бъде най-важно. Няма да позволя на емоциите да вземат превес твърде рано. Вече мисля как да мотивирам играчите преди мача“, добави той.

Реваншът между Байерн Мюнхен и Пари Сен Жермен е утре от 22:00 часа. Победителят ще се класира за финала на най-престижния европейски клубен турнир.