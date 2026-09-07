Луис Енрике: Можем да направим залог кой ще бъде шампион в края на сезона

Наставникът на Пари Сен Жермен Луис Енрике сподели, че не е притеснен, въпреки че тимът му все още няма победа в Лига 1 и загуби последния си мач срещу Монако с 1:2.

Испанският специалист вярва, че отборът му е заслужавал успеха с голяма разлика и пренебрегна факта, че парижани изостават на 7 точки зад лидера във временното класиране Монако.

„Ако искате да заложите кой ще бъде шампион в края на сезона, можем да направим залог“, коментира Енрике, цитиран от агенция АП.

„Седем точки? Добре, ще се опитаме да поправим това възможно най-скоро“, увери наставникът на носителя на трофея в Шампионската лига, който започва участието си в основната фаза на турнира този сезон с домакинство срещу Слован Братислава в сряда.