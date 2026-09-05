Луис Енрике остава начело на Пари Сен Жермен до 2030 година

Пари Сен Жермен официално обяви удължаването на договора на старши треньора Луис Енрике. 56-годишният испанец ще остане начело на френския шампион до 2030 година.

"Луис Енрике, треньор на Пари Сен Жермен до 2030 година“, написаха от клуба при обявяването на новото споразумение.

Испанският специалист пое парижани през юли 2023 година и за кратко време изгради изключително успешен период за клуба. Под негово ръководство ПСЖ спечели титлата в Лига 1 във всеки от трите му сезона начело на отбора.

Най-големите успехи обаче дойдоха на европейската сцена. Луис Енрике изведе Пари Сен Жермен до две последователни титли в Шампионската лига през последните две години, затвърждавайки мястото на парижани сред водещите сили в европейския футбол.

Преди да пристигне във френската столица, Енрике натрупа сериозен опит на най-високо ниво. Той беше начело на Барселона, с която постигна редица успехи, а впоследствие води и националния отбор на Испания.

Новото споразумение до 2030 година е ясен знак за доверието на ръководството към испанеца и за желанието на Пари Сен Жермен да запази дългосрочно курса, поет под негово ръководство.





