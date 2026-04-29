Луис Енрике: Това е върхът в треньорската ми кариера

Наставникът на ПСЖ определи зрелището срещу Байерн като "фантастично“ и призна, че реваншът в Мюнхен ще бъде още по-тежък

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике не скри възхищението си след драматичната победа с 5:4 над Байерн Мюнхен в първия полуфинал от Шампионската лига, определяйки двубоя като най-запомнящия се в своята кариера край тъчлинията.

Испанският специалист подчерта изключителната интензивност и непредсказуемост на срещата, в която двата отбора си размениха общо девет попадения и множество голови положения.

"Никога не съм виждал мач с такава интензивност. Това не е моментът да говорим за слабости. Днес заслужавахме да спечелим, заслужавахме да завършим наравно, дори и да загубим – това беше фантастичен мач. Без съмнение това е най-добрият двубой, в който съм участвал като треньор“, заяви Енрике.

Той допълни с усмивка, че е изтощен от емоциите, въпреки че не е бил на терена: „Толкова съм уморен, а дори не съм пробягал и километър. Не мога да си представя как се чувстват играчите.“

Наставникът на парижани разкри и любопитен момент от щаба си по време на мача: „Попитах екипа си колко гола ще са ни нужни, за да спечелим. Отговориха - поне три.“

Енрике обаче остана предпазлив преди реванша в Германия, който ще се играе на 6 май.

"Байерн е още по-силен у дома, но ние ще се опитаме да покажем същия дух и характер.“

Победителят от сблъсъка ще се класира за финала на турнира, където ще срещне един измежду Атлетико Мадрид и Арсенал.

