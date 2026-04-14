Лука Дончич под въпрос за старта на плейофите в НБА

Звездата на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич може да пропусне началото на плейофите в Националната баскетболна асоциация, съобщава ESPN.

Словенецът ще се завърне в Калифорния по-късно тази седмица, след като премина възстановителни процедури в Испания заради разтежение в лявото бедро. От клуба все още не са посочили конкретна дата за неговото завръщане в игра, като подобен тип травми обикновено изискват около месец възстановяване.

Дончич се контузи на 2 април при загубата от Оклахома Сити Тъндър и оттогава не е записвал участие. В негово отсъствие Лейкърс постигнаха три победи в пет срещи, въпреки че тимът бе лишен и от Остин Рийвс.

В първия кръг от плейофите тимът от Лос Анджелис ще се изправи срещу Хюстън Рокетс, като основната тежест в състава остава върху ветерана ЛеБрон Джеймс.