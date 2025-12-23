БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Лука Дончич ще пропусне двубоя с Финикс

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Словенецът се контузи в дербито с градския съперник - ЛА Клипърс.

лука дончич изведе лос анджелис лейкърс победата юта джаз нба
Слушай новината

Звездата на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич ще пропусне мача срещу Финикс Сънс от Националната баскетболна асоциация (НБА) заради контузия.

Словенецът се оттегли на полувремето при загубата от градския съперник ЛА Клипърс, след като беше изритан в левия прасец от Богдан Богданович, като не се завърна повече в игра.

На тренировката на „Езерняците“ в понеделник кракът му беше бинтован, а от медицинския екип на тима не са обявили дата за неговото завръщане. Наставникът на Лейкърс Джей Джей Редик заяви пред медиите, че това е повторна травма.

„Случва се доста често този сезон“, каза Редик пред журналисти, цитиран от ESPN.

Освен него, Остин Рийвс също отсъства за калифорнийци в последните три двубоя заради разтежение в прасеца и получава ограничено време в тренировките на отбора, като също не се знае дали ще участва в следващия мач на Лейкърс. Руи Хачимура и Деандре Ейтън също страдат от контузии, но Ейтън се завърна на тренировки и се очаква да играе в Аризона.

Лос Анджелис Лейкърс заема четвърто място в Западната конференция с баланс от 19-8, а до края на годината имат и срещи с Хюстън Рокетс, Сакраменто Кингс и Детройт Пистънс.

#Лука Дончич #ЛА Лейкърс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: НБА

Дончич отново попадна под светлините на прожекторите при късен обрат за Лейкърс (ВИДЕО)
Дончич отново попадна под светлините на прожекторите при късен обрат за Лейкърс (ВИДЕО)
Джейлън Браун вкара рекордните 50 точки в разгромна победа на Бостън срещу Клипърс Джейлън Браун вкара рекордните 50 точки в разгромна победа на Бостън срещу Клипърс
Чете се за: 02:50 мин.
Магията на Дончич и Леброн върна усмивките в Лейкърс (ВИДЕО) Магията на Дончич и Леброн върна усмивките в Лейкърс (ВИДЕО)
Чете се за: 05:22 мин.
Норман Пауъл над всички при четвъртия пореден успех на Маями в НБА Норман Пауъл над всички при четвъртия пореден успех на Маями в НБА
Чете се за: 03:02 мин.
Лидерът на Сан Антонио Виктор Уембаняма ще пропусне следващите два мача Лидерът на Сан Антонио Виктор Уембаняма ще пропусне следващите два мача
Чете се за: 01:55 мин.
Сан Антонио взе реванш от Ню Йорк навръх Нова година Сан Антонио взе реванш от Ню Йорк навръх Нова година
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се среща в Париж В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се среща в Париж
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е...
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ