Лука Дончич ще пропусне двубоя с Финикс

Звездата на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич ще пропусне мача срещу Финикс Сънс от Националната баскетболна асоциация (НБА) заради контузия.

Словенецът се оттегли на полувремето при загубата от градския съперник ЛА Клипърс, след като беше изритан в левия прасец от Богдан Богданович, като не се завърна повече в игра.

На тренировката на „Езерняците“ в понеделник кракът му беше бинтован, а от медицинския екип на тима не са обявили дата за неговото завръщане. Наставникът на Лейкърс Джей Джей Редик заяви пред медиите, че това е повторна травма.

„Случва се доста често този сезон“, каза Редик пред журналисти, цитиран от ESPN.

Освен него, Остин Рийвс също отсъства за калифорнийци в последните три двубоя заради разтежение в прасеца и получава ограничено време в тренировките на отбора, като също не се знае дали ще участва в следващия мач на Лейкърс. Руи Хачимура и Деандре Ейтън също страдат от контузии, но Ейтън се завърна на тренировки и се очаква да играе в Аризона.

Лос Анджелис Лейкърс заема четвърто място в Западната конференция с баланс от 19-8, а до края на годината имат и срещи с Хюстън Рокетс, Сакраменто Кингс и Детройт Пистънс.