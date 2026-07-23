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Лука Модрич удължи договора си с Милан до 2027 година

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Полузащитникът остава при "росонерите"

Лука Модрич
Снимка: БГНЕС
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Италианският футболен гранд Милан обяви подписването на нов договор с халфа Лука Модрич.

Договорът на 40-годишния хърватин е до края на сезон 2026/27.

Досегашният договор на Модрич с Милан изтече това лято. През сезон 2025/26 халфът изигра 37 мача във всички турнири, в които отбеляза два гола и направи три асистенции.

На sветовното първенство Модрич направи една асистенция в четири мача за отбора на Хърватия, който загуби с 1:2 от Португалия на 1/16-финалите.

#Лука Модрич

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