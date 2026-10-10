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"Лукойл": България няма основание да се опасява от недостиг на дизел

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Снимка: БГНЕС
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България няма основание да се опасява от недостиг на дизел, докато „Лукойл Нефтохим Бургас“ работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар, посочват в своя позиция, изпратена до БТА, от рафинерията.

Рафинерията произвежда между 240 000 и 260 000 тона дизел месечно при потребление в България до 190 000 тона. Това позволява да се покриват вътрешните потребности и да се изнася излишъкът, заявяват от „Лукойл Нефтохим Бургас“ относно износа на дизелово гориво и гарантирането на сигурността на вътрешния пазар.

От дружеството са категорични, че забраната за износ не създава повече гориво за българските потребители, а ограничава производството и поставя под натиск ефективността на рафинерията.

В позцията си от рафинерята заявяват още, че забраната за износ на продукти с висока добавена стойност като дизелово гориво и джет води до целенасочено намаляване на БВП на България и интернационализацията на българската икономика, което забавя икономическия растеж и предизвиква пропуснати ползи за обществото и влияе пряко на благосъстоянието на българските граждани.




#успокоение #недостиг на дизел #Лукойл Нефтохим #позиция #новини в Метрото

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