Люис Хамилтън: Никой друг от пилотите не е тренирал толкова усилено, колкото мен

Пилотът на Ферари Люис Хамилтън се чувства във форма през новия сезон и желае да постигне силни резултати в предстоящите кръгове.

„Знам, че никой от пилотите, срещу които се състезавам, не е тренирал толкова усилено, колкото мен, а и не е дал това, което аз давам, особено на моята възраст", коментира 41-годишният Хамилтън в четвъртък на пистата „Сузука“, където в неделя се проведе Гран При на Япония.

„Все още имам този стремеж да се давам всичко и това ми харесва", бившият световен шампион.

Хамилтън е най-успешният пилот във Формула 1. Той е триумфирал в най-много състезания (105), стартирал е най-много пъти от първо място (104) и е бил на подиума общо 207 пъти.

А британският пилот е със седем шампионски титли, колкото има и Михаел Шумахер.

Хамилтън все още няма запомнящи се резултати с отбора на Ферари, а през настоящия сезон Мерцедес има две победи, които са на Джордж Ръсел и Кими Антонели.