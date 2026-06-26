Мачът между Иран и Египет на Мондиал 2026 ще премине под знака на Прайд уикенда в Сиатъл

Предстоящият двубой между националните отбори на Иран и Египет на световното първенство по футбол привлече внимание не само със спортния си заряд, но и с обстоятелствата около неговото провеждане в американския град Сиатъл.

Срещата ще се играе в навечерието на традиционния Прайд уикенд в града, а местните организатори са я включили в програмата на инициативите, посветени на разнообразието и социалното включване. По този повод около стадиона и в различни части на Сиатъл са предвидени редица събития, а на трибуните ще бъдат разрешени и знамена в цветовете на дъгата.

Темата предизвика реакции, тъй като и Египет, и Иран са държави, в които хомосексуалността е забранена от закона. Въпреки това от двата отбора подчертаха, че вниманието им е насочено единствено към представянето на терена.

"Тук сме, за да играем футбол, а не за други неща. Искаме да говорим за мача, за футбола и за красотата на играта“, заяви селекционерът на Иран Амир Галеной преди срещата.

От организационния комитет в Сиатъл обясниха, че инициативата не е насочена срещу никой от участващите отбори. Според тях програмата е била планирана много преди жребият да определи именно Египет и Иран като съперници в този ден.

"Това е част от идентичността на Сиатъл. Не е свързано с конкретни отбори, а с ценностите на града и желанието ни да покажем неговата култура на гостите“, заявиха организаторите.

От ФИФА също уточниха, че двубоят не е официално определен като "Прайд мач“, а е част от редовната програма на световното първенство. Световната централа обаче потвърди, че знамената, символизиращи човешки права и различни общности, са разрешени на стадионите съгласно правилата на турнира.

На терена залогът също е сериозен. Египет влиза в срещата след победа над Нова Зеландия и има шанс да завърши на първо място в групата, докато Иран се нуждае от добър резултат, за да запази надеждите си за класиране в елиминационната фаза на Мондиал 2026.