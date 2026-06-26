БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели
Чете се за: 04:30 мин.
Иван Демерджиев за Баба Алино: 25 са задържани и се...
Чете се за: 02:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мачът между Иран и Египет на Мондиал 2026 ще премине под знака на Прайд уикенда в Сиатъл

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
Спорт
Запази

Двубоят от груповата фаза предизвика дискусии заради планираните събития в подкрепа на LGBTQ+ общността, докато двата отбора настояват, че фокусът им остава единствено върху футбола

Мачът между Иран и Египет на Мондиал 2026 ще премине под знака на Прайд уикенда в Сиатъл
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Предстоящият двубой между националните отбори на Иран и Египет на световното първенство по футбол привлече внимание не само със спортния си заряд, но и с обстоятелствата около неговото провеждане в американския град Сиатъл.

Срещата ще се играе в навечерието на традиционния Прайд уикенд в града, а местните организатори са я включили в програмата на инициативите, посветени на разнообразието и социалното включване. По този повод около стадиона и в различни части на Сиатъл са предвидени редица събития, а на трибуните ще бъдат разрешени и знамена в цветовете на дъгата.

Темата предизвика реакции, тъй като и Египет, и Иран са държави, в които хомосексуалността е забранена от закона. Въпреки това от двата отбора подчертаха, че вниманието им е насочено единствено към представянето на терена.

"Тук сме, за да играем футбол, а не за други неща. Искаме да говорим за мача, за футбола и за красотата на играта“, заяви селекционерът на Иран Амир Галеной преди срещата.

От организационния комитет в Сиатъл обясниха, че инициативата не е насочена срещу никой от участващите отбори. Според тях програмата е била планирана много преди жребият да определи именно Египет и Иран като съперници в този ден.

"Това е част от идентичността на Сиатъл. Не е свързано с конкретни отбори, а с ценностите на града и желанието ни да покажем неговата култура на гостите“, заявиха организаторите.

От ФИФА също уточниха, че двубоят не е официално определен като "Прайд мач“, а е част от редовната програма на световното първенство. Световната централа обаче потвърди, че знамената, символизиращи човешки права и различни общности, са разрешени на стадионите съгласно правилата на турнира.

На терена залогът също е сериозен. Египет влиза в срещата след победа над Нова Зеландия и има шанс да завърши на първо място в групата, докато Иран се нуждае от добър резултат, за да запази надеждите си за класиране в елиминационната фаза на Мондиал 2026.

#национален отбор на Египет по футбол #Национален отбор на Иран по футбол #Мондиал 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек автомобил край Мездра
3
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек...
Две деца загинаха край Мездра, след като млад шофьор изгуби контрол над автомобила си
4
Две деца загинаха край Мездра, след като млад шофьор изгуби контрол...
В колата на шофьора, причинил катастрофата край Мездра, пътували още двама души
5
В колата на шофьора, причинил катастрофата край Мездра, пътували...
Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели
6
Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
2
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
3
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
4
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
5
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
6
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите

Още от: Мондиал 2026

Напрежение в лагера на Уругвай преди решителния сблъсък с Испания
Напрежение в лагера на Уругвай преди решителния сблъсък с Испания
Юрген Клоп отправи критики към тима на Германия Юрген Клоп отправи критики към тима на Германия
Чете се за: 01:12 мин.
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026 Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
234128
Чете се за: 24:45 мин.
Ерлинг Холанд и Килиан Мбапе повеждат Норвегия и Франция в сблъсъка на група "I" Ерлинг Холанд и Килиан Мбапе повеждат Норвегия и Франция в сблъсъка на група "I"
Чете се за: 02:12 мин.
Бивш футболист на Марица Пловдив сподели впечатленията си за Мондиал 2026 Бивш футболист на Марица Пловдив сподели впечатленията си за Мондиал 2026
Чете се за: 00:57 мин.
Начален удар - 26.06.2026 г. Начален удар - 26.06.2026 г.
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели
Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Затвориха за часове Кресненското дефиле за движение след инцидент с валяк Затвориха за часове Кресненското дефиле за движение след инцидент с валяк
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Запали се локомотив на пътнически влак край гара Церковски Запали се локомотив на пътнически влак край гара Церковски
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Продължава търсенето на оцелели след земетресенията във Венецуела Продължава търсенето на оцелели след земетресенията във Венецуела
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Обвиняемият за убийствата в Угърчин остава в ареста, реши Окръжният...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
В колата на шофьора, причинил катастрофата край Мездра, пътували...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
В навечерието на срещата на върха на НАТО: Кой ще даде целувка на...
Чете се за: 09:12 мин.
По света
Засилени проверки на водните атракциони по българското Черноморие
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ