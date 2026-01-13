Майкъл Карик се приближава до треньорския пост в Манчестър Юнайтед

Майкъл Карик е все по-близо до треньорския пост в Манчестър Юнайтед. Англичанинът и „червените дяволи“ са постигнали съгласие, съобщава BBC. Информацията гласи, че той ще изпълнява функциите на временен старши треньор на тима от Манчестър.

Според британската медия има няколко „малки проблема“, които трябва да се изяснят преди Карик да подпише, но никой от тях не би спрял обявяването му като нов наставник по-късно днес.

Манчестър Юнайтед уволни Рубен Аморим на 5 януари след 14 месеца начело на отбора, а в дните оттогава бившият партньор в полузащитата на Майкъл Карик - Дарън Флетчър, ръководеше тима при равенството 2:2 срещу Бърнли и загубата с 1:2 от Брайтън, с която Юнайтед отпадна от ФА Къп.

Майкъл Карик носеше фланелката на „червените дяволи“ между 2006 и 2018 година, записвайки 464 мача и отбелязвайки 24 гола във всички турнири.

След като прекрати кариерата си той беше част от щаба на Жозе Моуриньо по време на престоя му в Манчестър Юнайтед, а по-късно беше и временен наставник за по-малко от две седмици след уволнението на Оле Гунар Солскяер.

Между 2022 и 2025-а Карик беше начело на Мидълзбро във второто ниво на английския футбол, а през миналото лято беше уволнен, след като завърши 10-и.