Майорка надви Севиля и задмина севилци в класирането

Майорка победи Севиля с 4:1 в последния мач от 22-ия кръг на Ла Лига. С успеха възпитаниците на Хагоба Арасате задминаха именно севилци в класирането.

В средата на първото полувреме в Палма де Майорка домакините получиха дузпа за нарушение на Хосе Анхел Кармона срещу Ян Вирджили. Ведат Муриджи се разписа от бялата точка.

Гостите възобновиха равенството в добавеното време на първата част. Нил Мопе проби в пеналтерията и изравни с плътен шут в далечния ъгъл.

След почивката футболистите в червено върнаха преднината си. Саму Коща бе точен с удар от вътрешността на наказателното поле.

Серхи Дардер подпечата успеха на тима си в 74-ата минута. Полузащитникът засече от движение подаване в наказателното поле на Ведат Муриджи.

В 97-ата минута Пабло Торе оформи крайния резултат. Резервата записа името си сред голмайсторите след подаване на Матео Джоузеф.

Майорка задмина Севлия в класирането по точки и голова разлика. И двата отбора имат по 24 пункта, но Майорка заема 14-ата позиция в подреждането, заради по-добрата си голова разлика.