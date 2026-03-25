БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Макаби изненада Фенербахче в Евролигата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
Запази

Шампионът в турнира на богатите с трета загуба в последните си четири мача.

Макаби изненада Фенербахче в Евролигата
Слушай новината

Израелският Макаби Тел Авив надигра защитаващия титла си Фенербахче с 94:89 в зала „Александър Николич“ в сръбската столица Белград в среща от 33-ия кръг на баскетболната Евролига за мъже. Въпреки третата загуба в последните си четири мача турският гранд остава начело във временното класиране с 23 победи и вече 10 поражения, пред Олимпиакос (22-12), който по-рано днес отстъпи при гостуването си във Валенсия и Реал Мадрид (21-12). Макаби записа втора поредна и общо 16-а победа от 32 мача и се намира на 12-а позиция.

Роман Соркин беше най-резултатен за успеха на отбора от Тел Авив с 19 точки, 5 борби и 3 асистенции, а за гостите Нандо дьо Коло завърши с 26 точки, 2 борби и 2 асистенции.

Испанският Реал Мадрид надви другия израелски представител в Евролигата Апоел Тел Авив с 92:83 като домакин. Поражението свали Апоел на пето място към момента с баланс 20-12.

Марио Хезоня се отличи с „дабъл-дабъл“ от 15 точки и 10 борби за мадридчани, а с 15 точки за гостите завърши Крис Джоунс.

Панатинайкос се справи при гостуването си на Дубай Баскет със 107:104 в Босна и Херцеговина. Гръцкият тим заема осмо място в класирането с 19 победи и 14 загуби, докато отборът на Дубай е 11-и с актив 17-16.

Джеди Осман реализира 23 точки, 2 борби и 2 асистенции за победителите, Найджъл Хейс-Дейвис вкара 22, а Кендрик Нън добави 22 точки. Джанан Муса се отчете с 31 точки за символичните домакини.

Сръбският Партизан спечели домакинството си срещу френския АСВЕЛ Лион-Вильорбан със 79:78 след 16 точки и 5 борби на Дилън Осетковски в „Белграска арена“. След четвъртата си поредна победа Партизан се намира на 15-а позиция с баланс 13-20, докато АСВЕЛ е последен, 20-и с 8 успеха от 33 изиграни мача.

В други срещи от вечерта в Литва Жалгирис победи Байерн Мюнхен със 78:71, Монако преодоля италианския Олимпия Милано с 90:85 като домакин, а Барселона ликува у дома срещу турския Анадолу Ефес със 78:71.

В сряда предстои срещата Баскония – Цървена звезда, а на 31 март ще играят Виртус Болоня и Париж Баскет.

#Евролига 2025/26 #БК Макаби Тел Авив #БК Фенербахче

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ