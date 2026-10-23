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Макдейвид и Драйзайтъл блестят при драматична победа на Едмънтън, вратар герой за Сан Хосе в НХЛ

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Спорт
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Двете звезди на Ойлърс записаха по пет точки при успеха над Каролина след дузпи, докато Ярослав Аскаров направи рекордните в кариерата си 41 спасявания срещу Отава

Макдейвид и Драйзайтъл блестят при драматична победа на Едмънтън, вратар герой за Сан Хосе в НХЛ
Снимка: AP Photo
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Конър Макдейвид и Леон Драйзайтъл отново демонстрираха изключителната си класа и изиграха ключова роля за драматичната победа на Едмънтън Ойлърс с 6:5 след наказателни удари срещу Каролина Хърикейнс в Националната хокейна лига (НХЛ). Двамата лидери на канадския тим завършиха с по два гола и три асистенции, а завърналият се в състава Райън Нюджънт-Хопкинс отбеляза решителната дузпа, с която донесе успеха на своя отбор.

Двубоят предложи множество обрати, като Каролина успя да поведе с 4:2, но Едмънтън намери сили да се върне в срещата. Драйзайтъл реализира и двете си попадения при числено превъзходство, а Макдейвид изравни за 5:5 в заключителните минути на третата част, изпращайки мача в продължение. При наказателните удари Нюджънт-Хопкинс се превърна в герой за домакините, след като преди това се беше отчел с гол и асистенция в редовното време.

Капитанът на Ойлърс продължава да впечатлява със статистиката си, като вече има 23 асистенции в първите десет мача от сезона. С победата Едмънтън събра 17 точки и оглави класирането в Западната конференция, изпреварвайки с една точка Вегас. Въпреки поражението Каролина запази първата позиция в Столичната дивизия с 18 пункта.

В друг от интересните двубои Сан Хосе Шаркс постигна убедителна победа с 6:2 при гостуването си на Отава Сенаторс. В основата на успеха беше руският вратар Ярослав Аскаров, който направи рекордните в кариерата си 41 спасявания и помогна на „акулите“ да запишат втора поредна победа. Това беше и първият успех на отбора в редовното време от началото на сезона.

Колин Граф и Джейкъб Труба завършиха с по един гол и една асистенция, а Тайлър Тофоли и Нолан Алън също се разписаха. Зак Остапчук и Ивар Стенберг оформиха крайния резултат с попадения на празна врата в заключителните минути. Решаваща за развоя на срещата се оказа втората третина, когато Сан Хосе отбеляза три гола в рамките на малко повече от четири минути и превърна равенството 1:1 в комфортна преднина от 4:1.

Аскаров подобри предишното си върхово постижение от 39 спасявания, регистрирано срещу Едмънтън през декември 2024 година. За Отава точни бяха Тим Щюцле, който отбеляза седмия си гол за сезона, и Джордан Спенс, реализирал първото си попадение през кампанията.

Детройт Ред Уингс също записа убедителен успех, след като победи Ванкувър Канъкс с 5:2. Лукас Реймънд беше най-резултатен за „червените криле“ с два гола и асистенция, а Вилиам Валиндер, Михаел Расмусен и Емит Фини добавиха по едно попадение. Победата донесе на Детройт 11 точки, докато Ванкувър продължи негативната си серия и допусна девета поредна загуба, оставайки на последното място в цялата лига с едва пет пункта.

Срещата беше белязана и от контузията на вратаря Джон Гибсън, който напусна леда заради проблем в горната част на тялото. Неговият заместник Михал Постава направи дебюта си в НХЛ и се отчете със седем спасявания. За Ванкувър се разписаха Джонатан Лекеримаки и Елиас Петерсон, но усилията им не бяха достатъчни, за да прекъснат тежката серия на канадския тим.

Лос Анджелис Кингс се наложи с 3:2 след продължение над Ню Йорк Айлендърс, като решителното попадение беше дело на Бранд Кларк. Защитникът се разписа 2:17 минути преди края на допълнителното време, след като преодоля вратаря Семьон Варламов с точен изстрел. Артьоми Панарин отбеляза двата гола за Кингс в редовното време, а вратарят Дарси Кюмпер направи впечатляващите 41 спасявания и добави асистенция за победното попадение.

Въпреки успеха Лос Анджелис остава в долната част на класирането в Тихоокеанската дивизия с шест точки. Айлендърс пък продължи серията си от пет поредни срещи със спечелена поне една точка, като за нюйоркчани се разписаха Виктор Еклунд и Матю Шефер.

Сиатъл Кракен поднесе една от изненадите на вечерта, след като победи Юта Мамут с 5:3 като гост. Маки Самоскевич отбеляза решаващото попадение в третата част, а вратарят Филип Грубауер се отличи с 33 спасявания. Джордан Еберле и Брандън Монтур допринесоха с по гол и асистенция, докато Мати Бениер и Фредерик Годро също намериха мрежата. За домакините Логан Куули реализира две попадения, но това не беше достатъчно, за да предотврати поражението.

Калгари Флеймс постигна ценна победа с 2:1 срещу Минесота Уайлд, благодарение на два гола при числено превъзходство още през първата третина. Айдар Суниев и Джоел Фараби бяха точни за канадския тим, а Майкъл Маккърън отбеляза единственото попадение за Минесота. С успеха Калгари събра шест точки и остави Ванкувър на последната позиция в Западната конференция.

Далас Старс също трябваше да премине през продължение, за да стигне до победа с 3:2 над Уинипег Джетс. Руупе Хинц донесе успеха с попадение две минути преди края на допълнителното време, след отлично индивидуално действие и подаване на Мико Рантанен. Финландецът преодоля двама съперници, преди да намери своя съотборник в удобна позиция. Малко преди решаващия гол Уинипег имаше възможност да спечели срещата, но Нийл Пионк уцели гредата.

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#НХЛ 2026/2027 #Едмънтън Ойлърс

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