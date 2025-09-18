БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София...
Чете се за: 00:32 мин.
Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета...
Чете се за: 01:12 мин.
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 01:30 мин.
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

МакЛафлин-Леврон триумфира на 400 м гладко бягане с второто най-бързо време в историята

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:22 мин.
Спорт
Запази

Останалите три златни медала днес отидоха при Бусанг Колен Кебинашипи /400 м, мъже/, Леянис Перес Ернандес /троен скок, жени/ и Кешърн Уолкът /хвърляне на копие, мъже/.

Сидни Маклафлин-Леврон
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Световната рекордьорка на 400 метра с препятствия Сидни МакЛафлин-Леврон бе на крачка да счупи върховото постижение и в гладкото бягане на едно обиколка.

Американката спечели световната титла на 400 метра в Токио с нов рекорд на шампионатите от 47.78 секунди, което е и второ време във вечната ранглиста на дисциплината. На мократа писта в японската столица и в изключително силна конкуренция, царицата на хърделите остана само на 18 стотни от световния рекорд на Марита Кох, поставен преди 40 години.

С постижението си днес МакЛафлин-Леврон изпревари във вечната ранглиста друга легенда в дисциплината - Ярмила Кратохвилова, която има 47.99 сек. от 1983 г.

Олимпийската шампионка от Париж и защитаваща световната си титла от Будапеща 2023 Марилейди Паулино от Доминиканска република също слезе под 48 секунди и спечели среброто с нов национален рекорд от 47.98 сек. С този резултат тя вече е №3 във вечната световна листа на една обиколка.

Друга световна шампионка - Салва Еид Насер (Бахрейн), извоюва бронза с 48.19 сек. Така в Токио бе пробяган най-силния финал в дисциплината, тъй като за пръв път две атлетки завършиха под 48 секунди.

Финалът при мъжете на 400 метра беше доминиран от състезатели на Ботсвана. Новият световен шампион се казва Бусанг Колен Кебинашипи, който триумфира с нов най-добър резултат в света за сезона от 43.53 секунди.

Джарийм Ричардс стигна до среброто с нов национален рекорд на Тринидад и Тобаго от 43.72 сек.

Триумфа на Ботсвана в този финал допълни Баяпо Ндори, който спечели бронза с най-добро лично постижение за сезона от 44.20 сек.

Четирикратната световна шампионка и рекордьорка в тройния скок при жените Юлимар Рохас направи подобаващо завръщане в сектора след тежка операция и 2-годишно възстановяване. Състезавайки се със специални шпайкове, на които пишеше I`m back (бел. Ред. - Върнах се), атрактивната венецуелка стигна до бронзовия медал с 14.76 м.

Титлата този път е за Леянис Перес Ернандес от Куба, която постигна най-добър резултат в света за годината от 14.94 м – само с един сантиметър повече от скока, с който спечели световната титла в зала в Нанджин през март. Тя изпревари олимпийската шампионка от Доминика Теа ЛаФонд, която се окичи със среброто с 14,89 м.

Олимпийският шампион на копие от Лондон 2012 и бронзов медалист от Рио 2016 Кешърн Уолкът от Тринидад и Тобаго спечели своя първи медал от световни първенства. Той триумфира в Токио с лично постижение за сезона от 88.16 метра.

След двете си световни титли от Доха 2019 и Юджийн 2022 Андерсон Питърс (Гренада) този път трябваше да се задоволи със среброто с 87,38 м. Изненадващо бронзът отиде при американеца Къртис Томпсън с 86,67 м.

Трима от суперфаворитите за отличията на копие се простиха с надеждите си за медали. Европейският шампион и водач в световната ранглиста за сезона Юлиан Вебер остана пети с 86.11 м, световният първенец от Будапеща 2023 Нирадж Чопра се нареди осми с 84.03 м, а олимпийският шампион от Париж 2024 Аршад Надийм остана десети с 82.75 м.

Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3!

Свързани статии:

Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Шампионатът на планетата е в Токио, а преките предавания по БНТ 3...
Чете се за: 06:10 мин.
#Бусанг Колен Кебинашипи #Кешърн Уолкът #Леянис Перес Ернандес #световно първенство по лека атлетика в Токио 2025 г. #Сидни Маклафлин-Леврон

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
1
Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
2
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония
3
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на...
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година
5
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без...
НА ЖИВО: Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков"
6
НА ЖИВО: Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Лека атлетика

Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Токио 2025: Салва Еид Насър иска да узакони страхотния си сезон със световната титла на 400 м Токио 2025: Салва Еид Насър иска да узакони страхотния си сезон със световната титла на 400 м
Чете се за: 02:40 мин.
Токио 2025: От работа като куриер до световно първенство: ще се справи ли Джейкъри Патерсън с ботсванската атака на 400 м Токио 2025: От работа като куриер до световно първенство: ще се справи ли Джейкъри Патерсън с ботсванската атака на 400 м
Чете се за: 02:52 мин.
Токио 2025: Юлимар Рохас търси най-добрата си версия за осма световна титла в тройния скок Токио 2025: Юлимар Рохас търси най-добрата си версия за осма световна титла в тройния скок
Чете се за: 04:02 мин.
Токио 2025: Ще намери ли сили Нирадж Чопра да защити световната си титла в хвърлянето на копие Токио 2025: Ще намери ли сили Нирадж Чопра да защити световната си титла в хвърлянето на копие
Чете се за: 03:15 мин.
Кейти Муун стана първата жена с три поредни световни титли в овчарския скок Кейти Муун стана първата жена с три поредни световни титли в овчарския скок
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов
Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета „Желязков“ Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета „Желязков“
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Жестоко убийство във Варна: Мъж е намушкал многократно 48-годишна жена в сърцето Жестоко убийство във Варна: Мъж е намушкал многократно 48-годишна жена в сърцето
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Асоциацията на прокурорите за делото на Благомир Коцев: Границата...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Парламентът прие на първо четене промените в Закона за НСО
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
"Ние сме като две ноти в един акорд": Кралско пиршество...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ