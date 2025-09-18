МакЛафлин-Леврон триумфира на 400 м гладко бягане с второто най-бързо време в историята

Световната рекордьорка на 400 метра с препятствия Сидни МакЛафлин-Леврон бе на крачка да счупи върховото постижение и в гладкото бягане на едно обиколка.

Американката спечели световната титла на 400 метра в Токио с нов рекорд на шампионатите от 47.78 секунди, което е и второ време във вечната ранглиста на дисциплината. На мократа писта в японската столица и в изключително силна конкуренция, царицата на хърделите остана само на 18 стотни от световния рекорд на Марита Кох, поставен преди 40 години.

С постижението си днес МакЛафлин-Леврон изпревари във вечната ранглиста друга легенда в дисциплината - Ярмила Кратохвилова, която има 47.99 сек. от 1983 г.

Олимпийската шампионка от Париж и защитаваща световната си титла от Будапеща 2023 Марилейди Паулино от Доминиканска република също слезе под 48 секунди и спечели среброто с нов национален рекорд от 47.98 сек. С този резултат тя вече е №3 във вечната световна листа на една обиколка.

Друга световна шампионка - Салва Еид Насер (Бахрейн), извоюва бронза с 48.19 сек. Така в Токио бе пробяган най-силния финал в дисциплината, тъй като за пръв път две атлетки завършиха под 48 секунди.

Финалът при мъжете на 400 метра беше доминиран от състезатели на Ботсвана. Новият световен шампион се казва Бусанг Колен Кебинашипи, който триумфира с нов най-добър резултат в света за сезона от 43.53 секунди.

Джарийм Ричардс стигна до среброто с нов национален рекорд на Тринидад и Тобаго от 43.72 сек.

Триумфа на Ботсвана в този финал допълни Баяпо Ндори, който спечели бронза с най-добро лично постижение за сезона от 44.20 сек.

Четирикратната световна шампионка и рекордьорка в тройния скок при жените Юлимар Рохас направи подобаващо завръщане в сектора след тежка операция и 2-годишно възстановяване. Състезавайки се със специални шпайкове, на които пишеше I`m back (бел. Ред. - Върнах се), атрактивната венецуелка стигна до бронзовия медал с 14.76 м.

Титлата този път е за Леянис Перес Ернандес от Куба, която постигна най-добър резултат в света за годината от 14.94 м – само с един сантиметър повече от скока, с който спечели световната титла в зала в Нанджин през март. Тя изпревари олимпийската шампионка от Доминика Теа ЛаФонд, която се окичи със среброто с 14,89 м.

Олимпийският шампион на копие от Лондон 2012 и бронзов медалист от Рио 2016 Кешърн Уолкът от Тринидад и Тобаго спечели своя първи медал от световни първенства. Той триумфира в Токио с лично постижение за сезона от 88.16 метра.

След двете си световни титли от Доха 2019 и Юджийн 2022 Андерсон Питърс (Гренада) този път трябваше да се задоволи със среброто с 87,38 м. Изненадващо бронзът отиде при американеца Къртис Томпсън с 86,67 м.

Трима от суперфаворитите за отличията на копие се простиха с надеждите си за медали. Европейският шампион и водач в световната ранглиста за сезона Юлиан Вебер остана пети с 86.11 м, световният първенец от Будапеща 2023 Нирадж Чопра се нареди осми с 84.03 м, а олимпийският шампион от Париж 2024 Аршад Надийм остана десети с 82.75 м.

