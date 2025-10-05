Макрон обяви състава на новото правителство на Франция

Елисейският дворец обяви тази вечер състава на новото правителство на Франция с министър-председател Себастиан Льокорню.

Първото заседание на кабинета ще бъде утре.

Бившият министър на финансите Бруно Льо Мер ще бъде министър на отбраната в новия кабинет, а външният министър Жан-Ноел Баро ще остане на поста си.

Ролан Лескюр, близък съюзник на френския президент, ще бъде министър на финансите. Лескюр, който е с леви политически възгледи, и Льокорню ще бъдат изправени пред предизвикателството да постигнат компромис в парламента за бюджета за следващата година.

Причината за падането на кабинета на бившия премиер Франсоа Байру бяха бюджетни икономии, включително махането на два официални празника поради бюджетния дефицит.