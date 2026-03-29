Макс Ебонг сред титулярите при успех на Беларус в контрола

Беларус победи Армения с 2:1 като гост в приятелски мач. Халфът на ЦСКА Макс Ебонг беше титуляр за беларусите и записа 63 минути, докато вратарят Фьодор Лапоухов остана на резервната скамейка.

Головете за Беларус отбелязаха Яблонски и Барковски, а за домакините Бичакчан върна едно попадение в заключителните минути.

В друга контрола Грузия се наложи като гост с 2:0 над Литва. В състава на грузинците стартира Лаша Двали, който е футболист на ЦСКА 1948. Защитникът бе на терена до 75-ата минута. Нападателят на Виляреал Жорж Микаутадзе бе автор и на двете попадения в срещата.