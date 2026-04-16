Малена се възстановява бързо след тежката травма

Малена Замфирова се възстановява много добре след тежкия инцидент през март. Това каза баща ѝ и треньор Анатолий Замфиров.

Въпреки множеството счупвания, тя вече върти колело и започва да възстановява движението и мускулите. Според него добрата ѝ форма преди инцидента помага за по-бързото възстановяване. Бронзовият медалист от Олимпийските игри в Милано-Кортина през 2026 година Тервел Замфиров очаква завръщането на сестра си Малена и изрази увереност, че през следващия сезон те ще продължат добрите си представяния.

Очакванията са Малена да се върне на пистата още следващия сезон и да кара на нивото отпреди травмата.