Малена Замфирова триумфира в паралелния гигантски слалом от Европейската купа в Банско

Силната серия на българския отбор по сноуборд в Банско продължи и в стартовете от Европейската купа. В паралелния гигантски слалом при жените триумфира 16-годишната Малена Замфирова, която затвърди отличната си форма с убедителна победа.

Българката спечели квалификациите, а след това стигна и до успеха в големия финал, където се наложи над италианката София Вале. Замфирова впечатли и през изминалия уикенд в стартовете от Световната купа в Банско, където завърши на четвърто и пето място.

Останалите български участнички в надпреварата – Теодора Пенчева, Биляна Замфирова, Йорданка Андонова и Анита Райчева – не успяха да преодолеят квалификациите.

При мъжете Александър Кръшняк се класира на второ място. Той достигна до големия финал, в който отстъпи пред японеца Росуке Шинохара. Кристиан Георгиев отпадна на четвъртфиналите и завърши пети, а Петър Гергьовски приключи участието си на осминафиналите.

Други осем български състезатели не преодоляха квалификациите, а Мартин Дренчев бе дисквалифициран.