БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
И в Бургаско обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:40 мин.
В очакване на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026...
Чете се за: 23:40 мин.
Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open
Чете се за: 02:27 мин.
Оставката на президента Румен Радев е внесена в...
Чете се за: 03:37 мин.
58% от левовете в обращение са изтеглени
Чете се за: 01:30 мин.
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Малена Замфирова триумфира в паралелния гигантски слалом от Европейската купа в Банско

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

Българката спечели квалификациите, а след това стигна и до успеха в големия финал, където се наложи над италианката София Вале.

Малена Замфирова
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Силната серия на българския отбор по сноуборд в Банско продължи и в стартовете от Европейската купа. В паралелния гигантски слалом при жените триумфира 16-годишната Малена Замфирова, която затвърди отличната си форма с убедителна победа.

Българката спечели квалификациите, а след това стигна и до успеха в големия финал, където се наложи над италианката София Вале. Замфирова впечатли и през изминалия уикенд в стартовете от Световната купа в Банско, където завърши на четвърто и пето място.

Останалите български участнички в надпреварата – Теодора Пенчева, Биляна Замфирова, Йорданка Андонова и Анита Райчева – не успяха да преодолеят квалификациите.

При мъжете Александър Кръшняк се класира на второ място. Той достигна до големия финал, в който отстъпи пред японеца Росуке Шинохара. Кристиан Георгиев отпадна на четвъртфиналите и завърши пети, а Петър Гергьовски приключи участието си на осминафиналите.

Други осем български състезатели не преодоляха квалификациите, а Мартин Дренчев бе дисквалифициран.

#Европейска купа по сноуборд в Банско 2026 #Малена Замфирова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
1
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Реакциите на партиите след оставката на президента (ОБЗОР)
2
Реакциите на партиите след оставката на президента (ОБЗОР)
Румен Радев ще депозира днес оставката си като президент пред Конституционния съд
3
Румен Радев ще депозира днес оставката си като президент пред...
Какво предвижда Конституцията при оставка на президента?
4
Какво предвижда Конституцията при оставка на президента?
Доц. Цеков за хода на президента - какъв е юридическият прочит и какво следва
5
Доц. Цеков за хода на президента - какъв е юридическият прочит и...
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
6
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
4
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
5
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
6
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти

Още от: Още

Юлия Шайб с четвърта победа за сезона в гигантския слалом
Юлия Шайб с четвърта победа за сезона в гигантския слалом
Изпълнителното бюро на БОК гласува състава на делегацията за Милано/Кортина Изпълнителното бюро на БОК гласува състава на делегацията за Милано/Кортина
Чете се за: 02:30 мин.
Володя Златев получи награда за принос в развитието на спорта Володя Златев получи награда за принос в развитието на спорта
Чете се за: 01:30 мин.
Министър Иван Пешев награди българските състезатели по аеробика за успехите през 2025 г. Министър Иван Пешев награди българските състезатели по аеробика за успехите през 2025 г.
Чете се за: 01:32 мин.
Българският етап на Тур дьо Франс стартира паралелно с класическата обиколка на Франция Българският етап на Тур дьо Франс стартира паралелно с класическата обиколка на Франция
Чете се за: 00:37 мин.
Петя Неделчева: Сестри Стоеви са готови за медал от световно първенство Петя Неделчева: Сестри Стоеви са готови за медал от световно първенство
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
58% от левовете в обращение са изтеглени 58% от левовете в обращение са изтеглени
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
И в Бургаско обявиха грипна епидемия И в Бургаско обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
В очакване на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026 – от 6 до 22 февруари по БНТ В очакване на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026 – от 6 до 22 февруари по БНТ
Чете се за: 23:40 мин.
Спорт
В Давос се решава съдбата на Гренландия, Тръмп продължава да иска...
Чете се за: 04:57 мин.
По света
Пак в Монтанско - сметката за вода дойде, мъж опита да плати с...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Наследството на Валентино: Италианският дизайнер почина на 93 години
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Силна геомагнитна буря удари Земята
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ