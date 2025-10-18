БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Още два самолета F-16 пристигнаха в България
Чете се за: 01:50 мин.
Пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил...
Чете се за: 02:07 мин.
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
Чете се за: 00:17 мин.
Наталия Киселова: Очаквам следващата седмица стабилността...
Чете се за: 02:15 мин.
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в...
Чете се за: 01:02 мин.
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика...
Чете се за: 02:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Манчестър Сити пречупи Евертън

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
Запази

В друг мач от кръга във Вишата лига Илия Груев и Лийдс сбъркаха срещу Бърнли.

Манчестър Сити пречупи Евертън
Снимка: БТА
Слушай новината

Манчестър Сити заслужи своята трета поредна победа във Висшата лига. Съставът на Хосеп Гуардиола отказа Евертън с 2:0 в мач от осмия кръг, който се изигра на „Етихад Стейдиъм“.

Така „гражданите“ се изкачиха временно на върха във временното класиране с 16 точки, колкото има и Арсенал, който ще играе по-късно тази вечер. Ерлинг Холанд бе точен за „небесно-сините“ в рамките на пет минути след асистенции на Нико О'Райли и Савиньо.

Лийдс, за който неизползвана резерва остана българският национал Илия Груев, загуби гостуването си на Бърнли с 0:2. Угочукву откри резултата за домакините в 180-та минута, Лум Чауна направи 2:0 в средата на втората част. Бърнли напусна зоната на изпадащите, като е 17-и със 7 точки, Лийдс е две позиции по-нагоре с точка повече.

Борнемут надделя над Кристъл Палас с 3:2 в най-резултатния мач на кръга дотук. Гостите излязоха напред в резултата с две попадение на Ели Крупи преди почивката. Тимът от Лондон изравни с два гола на френския национал Жан-Филип Матета. Раян Кристи донесе нов аванс на Борнемут минута преди края на редовното време, но Матета направи хеттрик от дузпа дълбоко в добавеното време. Така Борнемут, който бе в един момент на върха в класирането, остана четвърти, а Кристъл Палас е на осмо място.

Брайтън надигра Нюкасъл с 2:1. Дани Уелбек вкара и двете попадение за "чайките", Ник Волтемаде отново се разписа за "свраките", но това бе достатъчно за тима му.

Съндърланд победи Уулвярхямптън с 2:0. Норди Мукиеле откри резултата за домакините, а в в добавеното време Ладислав Крейчи от "вълците" си вкара автогол за крайното 2:0. Съндърланд са на седма позиция, Уулвърхямхтън е последен.

#ФК Бърнли #Висша лига 2025/26 #ФК Евертън #ФК Лийдс #ФК Манчестър Сити #Илия Груев - младши

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
1
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата
2
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата
На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за ракетите "Томахоук"
3
На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за...
Заради акция за пътна безопасност: Столичната община глоби студент с 50 лева
4
Заради акция за пътна безопасност: Столичната община глоби студент...
Българка е участвала във флотилията с хуманитарна помощ за Газа
5
Българка е участвала във флотилията с хуманитарна помощ за Газа
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
6
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Футбол

Лудогорец взе само точка от домакинството си на Спартак Варна
Лудогорец взе само точка от домакинството си на Спартак Варна
Първа лига: Лудогорец - Спартак Варна (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Лудогорец - Спартак Варна (ГАЛЕРИЯ)
Барселона спечели каталунското дерби с Жирона, загуби Флик за Ел Класико Барселона спечели каталунското дерби с Жирона, загуби Флик за Ел Класико
Чете се за: 01:37 мин.
РБ Лайпциг, Щутгарт и Байер Леверкузен записаха победи в Бундеслигата РБ Лайпциг, Щутгарт и Байер Леверкузен записаха победи в Бундеслигата
Чете се за: 04:07 мин.
Майорка се справи със Севиля в Ла Лига Майорка се справи със Севиля в Ла Лига
Чете се за: 01:02 мин.
Божил Колев представи автобиографичната си книга в Добрич Божил Колев представи автобиографичната си книга в Добрич
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР) "Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Още два самолета F-16 пристигнаха в България Още два самолета F-16 пристигнаха в България
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил тежката катастрофа край Созопол Пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил тежката катастрофа край Созопол
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Какви са посланията след "сърдечната" среща между Тръмп и...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Москва за полета на Путин: Още е рано за контакт с България
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
"Ние се опитваме да помагаме": Разбиха и ограбиха офиса...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Реалността Газа - 55 милиона тона отпадъци, неексплодирали...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ