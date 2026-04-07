Манчестър Сити задържа Родри, трансфер в Реал Мадрид това лято изглежда малко вероятен

"Гражданите“ настояват за нов договор или оставане до 2027, докато испанецът обмисля бъдещето си

Яснотата около бъдещето на Родри постепенно се увеличава, като към момента изглежда почти сигурно, че халфът ще остане в Манчестър Сити и през следващия сезон.

Според информация на журналиста Фабрицио Романо клубът вече е отправил изгодно предложение за нов договор на 29-годишния испанец, чийто настоящ контракт е до лятото на 2027 година. От ръководството на "гражданите“ са уверени, че могат да го убедят да преподпише.

В същото време самият Родри все още не е взел окончателно решение. Той обмисля различни фактори, включително спортното си развитие, семейната среда и възможността да се завърне в Испания.

Интерес към него има от страна на Реал Мадрид, но към момента трансфер изглежда трудно осъществим. От Манчестър Сити не са склонни да се разделят с един от ключовите си футболисти срещу по-ниска сума и са категорични, че или ще го задържат, или ще го продадат при сериозна оферта.

От своя страна „белите“ също не възнамеряват да плащат прекомерна трансферна сума, като биха изчакали евентуална възможност да привлекат Родри при по-изгодни условия или като свободен агент.

Така към този момент най-реалистичният сценарий е испанският национал да продължи да носи екипа на Манчестър Сити и през следващия сезон, а евентуален трансфер да бъде отложен във времето.

