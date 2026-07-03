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Манчестър Юнайтед набеляза Чуамени и Алекс Скот за подсилване на халфовата линия

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Спорт
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„Червените дяволи“ търсят нови опции в средата на терена, след като пропуснаха Матеуш Фернандеш, а Крисенсио Съмървил остава приоритет за левия фланг

Манчестър Юнайтед набеляза Чуамени и Алекс Скот за подсилване на халфовата линия
Снимка: БГНЕС
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Манчестър Юнайтед продължава активно да работи по лятната си селекция, като основният приоритет на клуба остава подсилването на халфовата линия. Според Sky Sports сред водещите трансферни цели на „червените дяволи“ са полузащитникът на Реал Мадрид Орелиен Чуамени и Алекс Скот от Борнемут.

От "Олд Трафорд“ са насочили вниманието си към нови варианти, след като Матеуш Фернандеш избра да премине в Тотнъм. В списъка на английския клуб попадат още Феликс Нмеча (Борусия Дортмунд), Аюб Буади (Лил) и Сандер Берге (Фулъм).

Привличането на Чуамени обаче изглежда сложно заради плановете на Реал Мадрид да преструктурира халфовата си линия. Испанският клуб няма намерение да привлича Енцо Фернандес от Челси, а при евентуални промени по-вероятно е да се раздели с Едуардо Камавинга.

Междувременно Алекс Скот също остава сред основните цели на Юнайтед. Интерес към английския национал проявява и Арсенал, но от Борнемут не желаят да се разделят с един от най-добрите си футболисти и дори планират да му предложат нов договор.

На „Олд Трафорд“ следят отблизо и 18-годишния талант на Лил Аюб Буади, който впечатлява с изявите си на световното първенство.

Освен в средата на терена Манчестър Юнайтед търси и ново попълнение по левия фланг на атаката. Основна цел остава крилото на Уест Хем Крисенсио Съмървил. Клубът вече е провел първоначални разговори с „чуковете“, но интерес към нидерландеца има и от страна на Тотнъм.

Ръководството на Юнайтед се надява да финансира подобен трансфер чрез евентуална продажба на Маркъс Рашфорд, въпреки че според английските медии все още не е изключено нападателят да остане в отбора. Междувременно плановете за привличането на левия защитник Люис Хол са отложени, докато не бъдат осигурени нови попълнения в халфовата линия.

#Алекс Скот #ФК Манчестър Юнайтед #Орелиен Чуамени

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