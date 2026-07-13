Манчестър Юнайтед привлече Андрей Сантос от Челси

Халфът на Челси Андрей Сантос ще продължи кариерата си в Манчестър Юнайтед, съобщиха от клуба.

Договорът на 22-годишния бразилец с "червените дяволи" е до 2031 г. с опция за удължаване.

Според информации в британската преса сделката ще бъде на стойност 50 милиона паунда.

Сантос е в Челси от януари 2023 година, като за "сините" има 47 мача във всички турнири с три гола и пет асистенции. Прекара и периоди под наем в Нотингам и Страсбург.