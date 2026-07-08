Манчестър Юнайтед привлича Андрей Сантош срещу 50 милиона паунда

Манчестър Юнайтед постигна споразумение с Челси за привличането на бразилския полузащитник Андрей Сантош. Сделката е на стойност 50 милиона паунда, като 48 милиона са гарантирани, а още 2 милиона са предвидени под формата на бонуси.

Според договорените условия Челси ще запази и 10 процента от бъдещ трансфер на 22-годишния футболист. Сантош вече се подготвя да премине задължителните медицински прегледи, след което се очаква официално да подпише с „червените дяволи“.

Бразилският национал пристигна на „Стамфорд Бридж“ през януари 2023 година от Васко да Гама. Впоследствие той натрупа опит под наем в Нотингам Форест и Страсбург, а през изминалия сезон се наложи в първия състав на Челси. Сантош записа 43 мача във всички турнири, в които отбеляза три гола и направи четири асистенции.

С привличането му Манчестър Юнайтед продължава да укрепва полузащитата си преди новия сезон. Ръководството на клуба разглежда тази зона като приоритет след раздялата с Каземиро и дългосрочната контузия на Мануел Угарте, получена по време на Световното първенство.

Английският клуб е близо и до привличането на още един бразилски халф – Едерсон от Аталанта, което подсказва сериозна реконструкция на средната линия на отбора през летния трансферен прозорец.