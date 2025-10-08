Мани Пакиао се завръща на ринга в Лас Вегас

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
46-годишният боксьор има професионален рекорд от 62 победи (39 с нокаут), осем загуби и три равенства.

Мани Пакиао
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Мани Пакиао ще се завърне на ринга в Лас Вегас (САЩ). Събитието ще се случи в края на януари следващата година.

„Щастлив съм да обявя, че ще се завърна на ринга на 24 януари в Лас Вегас. Очаквам с увереност. Ще бъде много вълнуващо и специално събитие. Очаквайте много вълнуващи новини, а опонентът ми ще бъде определен след няколко дни“, цитира Пакиао The Philippine Star.

През юли 2025 г. Пакиао се би за първи път от почти четири години. Той завърши наравно срещу мексиканеца Марио Бариос за титлата на WBC в полусредна категория.

46-годишният Пакиао има професионален рекорд от 62 победи (39 с нокаут), осем загуби и три равенства.

