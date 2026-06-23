Ману Коне впечатли Франция и засили конкуренцията за мястото на Чуамени

Френският национален отбор получи още една силна опция в халфовата линия по време на Световното първенство, след като Ману Коне се представи на високо ниво при победата над Ирак. Полузащитникът на Рома замени Аурелиен Чуамени, който пропусна двубоя заради физически неразположения, и остави отлични впечатления с играта си.

Селекционерът Дидие Дешан бе изпробвал Коне в тренировките преди срещата, а доверието му се отплати. 26-годишният халф действаше редом до Адриен Рабио в центъра на терена и се отличи както с активност в атакуващ план, така и със стабилност в дефанзивните действия.

Въпреки силното представяне на Коне, във френския лагер не се поставя под съмнение ролята на Чуамени. Полузащитникът на Реал Мадрид остава сред най-важните фигури в състава на Дешан и един от безспорните титуляри на отбора.

От дебюта си за Франция през 2021 година Чуамени е започнал като титуляр в 43 от 51-те срещи, за които е бил на разположение. Световното първенство в Катар утвърди мястото му сред елита на световния футбол, а през последните сезони той се превърна и в ключова фигура за Реал Мадрид.

Освен с качествата си на терена, халфът е сред лидерите в съблекалнята на „петлите“. При отсъствието на капитана Килиан Мбапе той неведнъж е носил капитанската лента и е сред играчите, които задават тона в един състав, изпълнен с млади футболисти.

Дешан използва двубоя с Ирак, за да даде почивка на някои от основните си играчи след натоварения сезон. Сред тях бяха още Дезире Дуе и Тео Ернандес. Победата обаче гарантира на Франция място в елиминационната фаза и позволи на селекционера спокойно да управлява натоварването на своите лидери.

Силното включване на Ману Коне е добра новина за Франция в навечерието на решаващите битки на Мондиал 2026, тъй като предоставя на Дешан допълнителна дълбочина и повече варианти в средата на терена.