Мануел Нойер изпревари Диего Марадона във вечната класация по мачове на световни първенства

Мануел Нойер продължава да пише история на световните първенства. Легендарният германски вратар записа своето 22-ро участие на Мондиал при двубоя на Германия срещу Еквадор от последния кръг на груповата фаза и изпревари Диего Марадона във вечната класация по изиграни срещи на най-големия футболен форум.

С това постижение 40-годишният страж се изкачи на шесто място в историята на световните първенства. Пред него остават единствено Лионел Меси с 28 мача, Лотар Матеус с 25, Мирослав Клозе и Кристиано Роналдо с по 24, както и Паоло Малдини с 23 участия.

Нойер е сред най-успешните вратари в историята на футбола. От 2011 година той защитава цветовете на Байерн Мюнхен, с който спечели множество отличия, включително 13 титли на Германия и две трофеи в Шампионската лига.

Националният страж има и незабравим успех с Германия, след като беше част от отбора, триумфирал със световната титла през 2014 година в Бразилия.

Новият рекорд е поредното доказателство за впечатляващото дълголетие на Нойер, който и на 40 години продължава да бъде ключова фигура както за клубния си тим, така и за Бундестима на Мондиал 2026.