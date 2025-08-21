БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол
Чете се за: 01:17 мин.
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в...
Чете се за: 01:42 мин.
Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста
Чете се за: 01:12 мин.
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала...
Чете се за: 01:57 мин.

Маратонът на София получи престижно признание от Световната атлетика

от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази
Маратонът на София получи престижно признание от Световната атлетика
Слушай новината

Световната федерация по лека атлетика World Athletics официално постави Маратона на София 2025 на World Athletics Label Road Races, с което отново потвърди световния ранг на събитието, съобщават организаторите.

"Това е едно голямо признание за София като домакин на най-мащабното спортно събитие на столицата, както и за качеството на организацията на маратона", каза Анатоли Илиев, главен организатор от Асоциация "Спорт в свободното време".

"Този успех се очаква да привлече все повече бегачи от цял свят", добави Милица Мирчева, която през април зае поста спортен директор на маратона с амбицията да допринесе за това събитието да стане още по-атрактивно за атлети от международния елит.

Тази новина идва точно месец преди края на редовната регистрация за маратона, който ще се проведе на 11 и 12 октомври 2025 година.

Бързи и нагли: Защо среднощните гонки в София остават безнаказани?
Елеонора Лилова е новият директор на РУО - София
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро
Инцидент на атракцион в Слънчев бряг
Приятел на починалия във фаталния автобус лекар: Той избяга от една война, за да умре в друга - тази на пътя
Израелската армия е в предградията на град Газа, мобилизирани са 60 000 резервисти
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
Имане Хелиф отрече твърденията на бившия си мениджър, че се е оттеглила от бокса
Имане Хелиф отрече твърденията на бившия си мениджър, че се е оттеглила от бокса
21.08.2025 г., 12:25 ч.
Цанко Цанков е готов за тежкото плуване в река Дунав Цанко Цанков е готов за тежкото плуване в река Дунав
Чете се за: 03:15 мин.
12 български спортисти ще бъдат финансирани по програмата "Олимпийска солидарност" на МОК за Лос Анджелис 2028 12 български спортисти ще бъдат финансирани по програмата "Олимпийска солидарност" на МОК за Лос Анджелис 2028
Чете се за: 01:52 мин.
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро
Чете се за: 01:42 мин.
Рая Иванова зае 33-о място на световното първенство по стрелба с лък за юноши, девойки и младежи в Канада Рая Иванова зае 33-о място на световното първенство по стрелба с лък за юноши, девойки и младежи в Канада
Чете се за: 01:00 мин.

Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в Несебър - гледат мярката на тримата задържани
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в Несебър -...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала се от шамари в "Майчин дом" Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала се от шамари в "Майчин дом"
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Пожар гори над Сливница Пожар гори над Сливница
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Задържаха пиян шофьор - ударил три коли и се забил в детска площадка
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Зеленски ще се срещне с Путин - къде и при какви условия
Чете се за: 01:15 мин.
Европа
Валежи, гръмотевици и захлаждане - вижте кога
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
