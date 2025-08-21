Маратонът на София получи престижно признание от Световната атлетика

Световната федерация по лека атлетика World Athletics официално постави Маратона на София 2025 на World Athletics Label Road Races, с което отново потвърди световния ранг на събитието, съобщават организаторите.

"Това е едно голямо признание за София като домакин на най-мащабното спортно събитие на столицата, както и за качеството на организацията на маратона", каза Анатоли Илиев, главен организатор от Асоциация "Спорт в свободното време".

"Този успех се очаква да привлече все повече бегачи от цял свят", добави Милица Мирчева, която през април зае поста спортен директор на маратона с амбицията да допринесе за това събитието да стане още по-атрактивно за атлети от международния елит.

Тази новина идва точно месец преди края на редовната регистрация за маратона, който ще се проведе на 11 и 12 октомври 2025 година.