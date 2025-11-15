БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
Чете се за: 01:07 мин.
Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Чете се за: 05:42 мин.
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 04:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Марица Пловдив превзе Варна за пети пореден успех в НВЛ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Волейбол
Запази

Шампионките се наложиха над ДКС Варна.

Марица Пловдив
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Шампионът на България по волейбол за жени Марица Пловдив постигна пета поредна победа от началото на новия сезон в Националната волейболна лига. "Жълто-сините" спечелиха убедително с 3:0 (25:16, 25:10, 25:14) гейма срещу ДКС Варна в морската столица. Това бе и първо гостуване за маричанки до момента в първенството.

Състезателките на Ахметджан Ершимшек изпуснаха четири точки аванс още в началото на двубоя и първият гейм вървеше точка за точка до 14:14. След това обаче Марица намери ритъма в играта си и направи серия от 11:2, като първата част приключи с блокада на Кая Николова за 25:16.

Във втората "жълто-сините" продължиха да разчитат на добрия си начален удар и ефективното си нападение. Това им помогна да достигнат до двуцифрена преднина при 14:4, която увеличиха до 23:7 и вторият гейм също отиде на тяхната сметка след 25:10.

В третия маричанки отново диктуваха събитията на полето и след 11:10 в тяхна полза постепенно се откъснаха в резултата до 22:12. До края волейболистките на Ахметджан Ершимшек не допуснаха изненада и затвориха мача с атака през центъра на Цветелина Петрова за 25:14.

Най-резултатна за победата Марица бе Александра Китипова с 13 точки.

"Жълто-сините" остават на върха в класирането с пълен актив от 15 точки от първите си пет мача, в които не загубиха гейм.

В следващия кръг пловдивчанки приемат състава на Дея Спорт Бургас. Двубоят е на 21 ноември (петък) от 18:30 часа в зала "Строител".

#ВК ДКС Варна #ВК Марица Пловдив

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при тежка катастрофа
1
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при...
НА ЖИВО: Турция – България 1:0
2
НА ЖИВО: Турция – България 1:0
Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби
3
Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR
4
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...
Ивайло Мирчев: Имам дълбоки съмнения за назначението на Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"
5
Ивайло Мирчев: Имам дълбоки съмнения за назначението на Румен...
САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу "Лукойл"
6
САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу...

Най-четени

Честит юбилей на Мария Петрова
1
Честит юбилей на Мария Петрова
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
2
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
3
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
4
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
5
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч...
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
6
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното

Още от: Български волейбол

Левски спечели гостуването си на Миньор в Перник за четвърта победа
Левски спечели гостуването си на Миньор в Перник за четвърта победа
Българската федерация по волейбол проведе първи треньорски семинар във Враца Българската федерация по волейбол проведе първи треньорски семинар във Враца
Чете се за: 03:32 мин.
Локомотив Авиа надви ЦСКА в драматично петгеймово дерби Локомотив Авиа надви ЦСКА в драматично петгеймово дерби
Чете се за: 01:05 мин.
Марица 2022 продължава с победния си поход – 3:0 срещу Славия Марица 2022 продължава с победния си поход – 3:0 срещу Славия
Чете се за: 00:50 мин.
Драгоман обърна Дея спорт и влезе в топ 3 на женския волейболен елит Драгоман обърна Дея спорт и влезе в топ 3 на женския волейболен елит
Чете се за: 01:40 мин.
Нефтохимик стартира с победа в европейските клубни турнири Нефтохимик стартира с победа в европейските клубни турнири
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
"Кой ще върне приятелите ни?": "Марш на ангелите" в Скопие след трагедията в Кочани "Кой ще върне приятелите ни?": "Марш на ангелите" в Скопие след трагедията в Кочани
Чете се за: 00:42 мин.
По света
"Те нямат глас, но имат нас": Стотици излязоха на протест срещу жестокостта над животните "Те нямат глас, но имат нас": Стотици излязоха на протест срещу жестокостта над животните
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"? Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Заден ход: Тръмп отмени част от реципрочните мита, които сам въведе
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Европейските институции се споразумяха за бюджета на ЕС за 2026
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...
Чете се за: 02:50 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ