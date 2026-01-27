БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Чете се за: 02:57 мин.
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова:...
Чете се за: 02:37 мин.
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
Чете се за: 00:32 мин.
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
Чете се за: 03:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Марица посреща полския първенец в последното си домакинство от група Е на Шампионска лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Срещата започва в 18:30 часа.

Марица Пловдив
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Марица Пловдив ще изиграе днес последното си домакинство от програмата на група Е в Шампионската лига по волейбол за жени. "Жълто-сините" посрещат полския първенец Девелопрес (Жешув) в петия си двубой от групата. Мачът от 18:30 часа в зала Колодрума.

До момента състезателките на старши треньора Ахметджан Ершимшек имат 4 точки в актива си след първите четири срещи и заемат третото място в класирането на групата. Полякините пък са с 9 пункта и делят първата позиция в германския Палмберг (Шверин). Последен в подреждането е френският Льовалоа Пари Сен Клу (Париж) с 2 точки.

Марица се представя силно при домакинствата си в Шампионската лига, след като постигна победа с 3:1 гейма срещу Льовалоа и бе близо до успех срещу Палмберг, но отстъпи с 2:3 гейма. Освен това, маричанки успяха да вземат гейм на Девелопрес при визитата си в Полша още в първия мач от група Е.

Единственото поражение на тима от Жешув в групата пък е при гостуване, след като загуби с 2:3 срещу Льовалоа във френската столица.

Двубоят срещу Девелопрес идва само два дни след старта на втория полусезон в Националната волейболна лига. В неделя "жълто-сините" надиграха Левски в първия си мач от втората част на шампионата и така излизат с приповдигнато настроение за домакинството на полския шампион.

Свързани статии:

Марица започна втория дял от първенството с успех над Левски
Марица започна втория дял от първенството с успех над Левски
Нов категоричен успех за шампионките.
Чете се за: 01:52 мин.
Гледайте новините и в Метрото Metro
#Волейболна Шампионска лига за жени 2025/26 #ВК Марица Пловдив

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
1
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от шофьорите загина
2
Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от...
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
3
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
Президентът Илияна Йотова започва срещите си по назначаване на служебно правителство
4
Президентът Илияна Йотова започва срещите си по назначаване на...
Дъждът ще премине в сняг и ще се образува нова снежна покривка
5
Дъждът ще премине в сняг и ще се образува нова снежна покривка
МБАЛ "Варна" с финансови затруднения заради незаплатена надлимитна дейност
6
МБАЛ "Варна" с финансови затруднения заради незаплатена...

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
5
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Волейбол

В Русия избраха Симеон Николов за най-добър разпределител
В Русия избраха Симеон Николов за най-добър разпределител
Ершимшек: Мачовете в Шампионската лига са незаменим опит за отбора Ершимшек: Мачовете в Шампионската лига са незаменим опит за отбора
Чете се за: 04:07 мин.
Алекс Николов с 30 точки при загуба на Кучине Лубе Чивитанова Алекс Николов с 30 точки при загуба на Кучине Лубе Чивитанова
Чете се за: 00:52 мин.
Славина Колева: Нямаме време да се вайкаме Славина Колева: Нямаме време да се вайкаме
Чете се за: 01:40 мин.
Денислав Димитров: Видях доста хубави неща Денислав Димитров: Видях доста хубави неща
Чете се за: 01:47 мин.
Лора Славчева: Надявам се във втория дял на първенството да подхождаме както днес Лора Славчева: Надявам се във втория дял на първенството да подхождаме както днес
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова: Едно политическо лице не бива да е служебен премиер
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова: Едно...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и търговците не могат да я отказват БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и търговците не могат да я отказват
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Делото срещу Кирил Петков: Полицай твърди, че арестите са обсъждани в Министерския съвет Делото срещу Кирил Петков: Полицай твърди, че арестите са обсъждани в Министерския съвет
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Втори ден на протеста на превозвачите: Блокади по границите със...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Шофьор на турски тир загина при тежка катастрофа край ГКПП...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Част от имиграционните служби напускат Минесота - ще има ли промяна...
Чете се за: 03:45 мин.
САЩ и Канада
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ