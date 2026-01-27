Марица посреща полския първенец в последното си домакинство от група Е на Шампионска лига

Марица Пловдив ще изиграе днес последното си домакинство от програмата на група Е в Шампионската лига по волейбол за жени. "Жълто-сините" посрещат полския първенец Девелопрес (Жешув) в петия си двубой от групата. Мачът от 18:30 часа в зала Колодрума.

До момента състезателките на старши треньора Ахметджан Ершимшек имат 4 точки в актива си след първите четири срещи и заемат третото място в класирането на групата. Полякините пък са с 9 пункта и делят първата позиция в германския Палмберг (Шверин). Последен в подреждането е френският Льовалоа Пари Сен Клу (Париж) с 2 точки.

Марица се представя силно при домакинствата си в Шампионската лига, след като постигна победа с 3:1 гейма срещу Льовалоа и бе близо до успех срещу Палмберг, но отстъпи с 2:3 гейма. Освен това, маричанки успяха да вземат гейм на Девелопрес при визитата си в Полша още в първия мач от група Е.

Единственото поражение на тима от Жешув в групата пък е при гостуване, след като загуби с 2:3 срещу Льовалоа във френската столица.

Двубоят срещу Девелопрес идва само два дни след старта на втория полусезон в Националната волейболна лига. В неделя "жълто-сините" надиграха Левски в първия си мач от втората част на шампионата и така излизат с приповдигнато настроение за домакинството на полския шампион.