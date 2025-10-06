БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Активираха системата BG-ALERT в Елените
Чете се за: 01:00 мин.
Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не...
Чете се за: 05:50 мин.
Оранжев код за опасно време днес, червен - за...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Маринела Нинева стана балканска шампионка в маратона

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Запази

Българката премина дистанцията в Скопие за 2:45.36 часа

Маринела Нинева
Снимка: БТА
Слушай новината

Българката Маринела Нинева стана за втори път в кариерата си балканска шампионка в маратона след Атина 2023.

Нинева пробяга класическата дистанция от 42,195 километра за 2:45.36 часа и завърши втора на лекоатлетическия маратон на Скопие (Република Северна Македония), като отстъпи единствено на победителката Ирине Джеруто (Кения), която спечели с 2:38.30 часа, но африканката не влиза в класирането за регионалното първенство.

Трета остана Ана Юсупова (Азербайджан) с 2:48.10 часа, която взе среброто от Балканския шампионат, а друга българка - Радостина Вълова, която се нареди четвърта с време 2:54.33 часа, се окичи с бронза от регионалната надпревара.

В състезанието при мъжете Кольо Райчинов се представи най-силно от българите, като финишира седми за 2:31.21 часа, с което се нареди четвърти в подреждането за Балканското първенство. При дебюта си в маратонската дистанция националният рекордьор на 3000 метра стипълчейз Митко Ценов се класира десети с време 2:36.01 часа.

Шампион в маратона на Скопие и балкански първенец стана представителят на домакините Дарио Ивановски с 2:14.50 часа, като изпревари с 30 секунди кениеца Джулиъс Кипоеч. Трети завърши Давити Харазишвили (Грузия) с 2:19.59 часа и заслужи среброто в Балканския шампионат. С бронза се окичи завършилият четвърти в скопския маратон Явуз Аграли (Турция) с 2:24.23 часа.

В полумаратона при жените Теодора Петкова остана четвърта с 1:26.25 час, а шампионка стана Греса Бакрачи (Косово) с 1:20.50 часа.

При мъжете Даниел Кубашлиев беше най-бърз от българите. Той се нареди шести с 1:13.56 час, а победител стана Албион Имери (Албания) с 1:07.57 час.

Полумартонското бягане не беше валидно за Балканско първенство.

Свързани статии:

Маринела Нинева стана балканска шампионка по маратон при жените
Маринела Нинева стана балканска шампионка по маратон при жените
Националната шампионка завърши на шеста позиция в общото класиране,...
Чете се за: 01:25 мин.
#Маринела Нинева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
1
На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
Ограничават достъпа до Елените
2
Ограничават достъпа до Елените
Кал, пясък и мародери: Ужасът в Елените от първо лице
3
Кал, пясък и мародери: Ужасът в Елените от първо лице
Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре
4
Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре
"Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в Царево остава в сила
5
"Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в...
Радост за шофьорите: Новите 10 км от АМ "Хемус" - ще облекчат ли трафика към Търново и Русе?
6
Радост за шофьорите: Новите 10 км от АМ "Хемус" - ще...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
5
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
6
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически,...

Още от: Други спортове

Петима българи откриват сезона в шорттрека
Петима българи откриват сезона в шорттрека
България ще бъде представена от 17 състезатели на турнир по бадминтон в Истанбул България ще бъде представена от 17 състезатели на турнир по бадминтон в Истанбул
Чете се за: 01:35 мин.
Незрящият Виктор Асенов се изкачи по фасадата на най-високата сграда в Пазарджик Незрящият Виктор Асенов се изкачи по фасадата на най-високата сграда в Пазарджик
Чете се за: 01:55 мин.
Над 100 ученици ще участват в първия Национален боксов турнир „Купа Левски“ Над 100 ученици ще участват в първия Национален боксов турнир „Купа Левски“
Чете се за: 04:00 мин.
Националните отбори на България започват подготовка за световния шампионат по естетическа групова гимнастика Националните отбори на България започват подготовка за световния шампионат по естетическа групова гимнастика
Чете се за: 04:55 мин.
Весела Лечева се срещна с президента на Турския олимпийски комитет Весела Лечева се срещна с президента на Турския олимпийски комитет
Чете се за: 03:25 мин.

Водещи новини

Александър Джартов: Към момента оперативната обстановка е относително спокойна
Александър Джартов: Към момента оперативната обстановка е...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
България иска помощ от фонд "Солидарност" на ЕС заради щетите от наводненията България иска помощ от фонд "Солидарност" на ЕС заради щетите от наводненията
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
ЕК потвърди, че задържа част от второто плащане заради антикорупционната комисия ЕК потвърди, че задържа част от второто плащане заради антикорупционната комисия
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Минималната работна заплата ще стане 620 евро от 1 януари
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Над 300 000 души са засегнати от кризата с боклука в София
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Часове след като обяви състава на кабинета си: Френският премиер...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Интригата тази година - ще грабне ли Тръмп Нобел за мир?
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ