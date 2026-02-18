БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско
Чете се за: 00:27 мин.
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Чете се за: 02:17 мин.
Обявиха неучебен ден във всички училища в община Руен
Чете се за: 01:07 мин.
Лошото време остави села без ток в Поморие, обявиха...
Чете се за: 00:55 мин.
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас...
Чете се за: 01:55 мин.

Марио Матиканов: Беше огромна чест да представя България на най-голямата спортна сцена

Спорт
21-годишният състезател приключи участието си на Игрите в Милано/Кортина.

марио матиканов мен голяма разлика старт олимпийски игри световна купа
Изживяването беше невероятно вълнуващо! Това написа в профила си във Фейсбук Марио Матиканов за дебютното си олимпийско участие на Игрите в Милано/Кортина. По-рано днес Матиканов и Даниел Пешков завършиха на 22-о място в отборния спринт по ски бягане на трасето в Тезеро. Това беше и последно състезание за Матиканов на Игрите в Италия.

"С днешния старт моето олимпийско приключение в Милано-Кортина 2026 приключва. За мен беше огромна чест да представя България на най-голямата спортна сцена. Щастлив съм, че в част от състезанията успях да покажа добра форма и да премеря сили с най-добрите. Изживяването беше невероятно вълнуващо! Сега е време за кратка почивка, след което се фокусирам изцяло върху тренировките за следващите предизвикателства. Обещавам, че ще се върна още по-силен за следващите Игри! Благодаря на всички за подкрепата!", написа 21-годишният български състезател.

Той направи най-доброто индивидуално представяне от българите в ски бягането на Игрите в Милано/Кортина, след като завърши 49-и в интервалния старт на 10 километра.

#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Зимни олимпийски игри 2026 #Милано/Кортина 2026 #Марио Матиканов

