Мария Атанасова донесе сребро за България от световното първенство по спортна стрелба в Зул

Мария Атанасова спечели сребърен медал за България на световното първенство по спортна стрелба за юноши и девойки в германския град Зул. Националката се нареди на второ място във финала на дисциплината 10 метра пистолет и донесе престижно отличие за родната стрелба.

Атанасова си осигури място сред най-добрите осем след силно представяне в квалификациите, където събра 571 точки. Другите български представителки в дисциплината Николая Раденкова и Магдалина Стаменова завършиха съответно на 27-а позиция с 564 точки и на 57-о място с 555 точки.

В решителната битка за медалите Атанасова демонстрира отлична концентрация и стабилна стрелба, като завърши със сбор от 235.8 точки. Световната титла беше спечелена от индийката Седжал Камбъл с 240.2 точки, а бронзът остана за нейната сънародничка Химанши Химаши с 217.6 точки.

Сребърният медал на Мария Атанасова е сред най-значимите успехи на българската спортна стрелба при подрастващите през последните години. Постижението напомня за успеха на Мирослава Минчева, която през 2017 година също завоюва сребърно отличие на световен шампионат за девойки в Зул, тогава на 25 метра пистолет.

Девет години по-късно България отново се качи на световния подиум в пистолетните дисциплини, а представянето на Атанасова затвърди перспективите пред новото поколение български стрелци.